Haití: Bandidos armados provocan el terror y destruyen hospitales

PUERTO PRINCIPE.- Decenas de hombres fuertemente armados invadieron la zona de Frécyneau, en la entrada sur de la ciudad de San Marcos, tras un altercado entre dos individuos durante el funeral de un familiar de un sacerdote vudú del barrio.

El incidente derivó en violentas peleas y terribles consecuencias.

Jean-Denisian, que lucha contra las pandillas Savien y La Croix Périsse, afirmó al periódico Le Nouvelliste que los invasores pusieron la ciudad patas arriba durante más de una hora, obligando a miles de residentes a un toque de queda obligatorio. Las ráfagas de armas automáticas perturbaron la paz en la comunidad.

«Dos personas fueron detenidas y otras cuatro resultaron heridas. Varios ancianos cayeron en síncope», informaron otros periodistas, que destacaron el carácter «horrible» de la brutal intervención.

Los arrestados fueron llevados a la comisaría y golpeados brutalmente. «Las víctimas de las balas asesinas, llevadas al hospital Saint-Nicolas de Saint-Marc, están recibiendo la atención que necesitan», dijo un médico de la sala de emergencias, que deploró el hecho de que «los autores de estos actos hayan podido entrar y cruzar el hospital con sus armas».

El comisario jefe de policía del distrito, Jude Jean Chéry, declaró recientemente que «Frécyneau es una zona roja donde los principales bandidos que colaboran con los criminales de Canaan y Savien, trabajan para un ex senador del departamento de Artibonite que se encuentra en dificultades con la ley.

Interrogado por la prensa, el comisionado declaró que su información provenía de «ciertas personalidades de la comuna». Las declaraciones del jefe policial fueron negadas categóricamente por la Asociación de Notables de Frécyneau d’Anti-stigmatisation (ANFAS).

Destrucción de hospitales

Ronald Laroche, asesor de la Asociación de Hospitales Privados de Haití, emitió una alerta sobre el destino de los hospitales en Haití que se ven obligados a cerrar sus puertas debido a los abusos de las pandillas.

En el programa Panel Magik del jueves 7 de marzo, hizo un llamamiento a los actores políticos para que se unan para contrarrestar a las bandas que aterrorizan a la población.

Actualmente, la población haitiana está asediada por las pandillas, la situación es insoportable, inaceptable», dijo el Ronald Laroche. «Las pandillas destruyen la infraestructura del país, especialmente los hospitales y centros de salud, secuestran médicos, disparan a las enfermeras, violan a los enfermos cuando se los llevan de los hospitales».

«Nosotros, en la Asociación de Hospitales Privados de Haití, estamos dando la voz de alarma. Lo que está ocurriendo en Haití es inhumano. La situación es catastrófica. La población del área metropolitana, casi dos millones de personas, se ve privada de atención médica debido a las pandillas. Todos los hospitales que había en los Llanos, públicos o privados, fueron cerrados porque nuestros empleados fueron secuestrados. En la llanura, en la carretera de Carrefour, a lo largo de la ciudad hasta Delmas 18, todos los hospitales son víctimas de abusos de pandillas. No podemos abastecer a estos centros con insumos y medicamentos, como sangre y agua. ¿Cómo puede funcionar un hospital sin agua cuando los bandidos están ocupando todas las estaciones de bombeo?», se preguntó.

Los hospitales que necesitan insumos están trabajando con descuento porque los médicos están trabajando de acuerdo a lo que tienen en reserva.

«Cada día que pasa, nuestras existencias disminuyen porque no podemos conseguir suministros y cada día que pasa nos veremos obligados a cerrar las puertas de los pocos hospitales que funcionan. Un hospital que no tiene insumos, oxígeno, sangre o medicamentos no puede hacer nada, y los empleados no pueden llegar a sus puestos de trabajo. También están huyendo de las pandillas», se quejó el médico, alegando que una persona con una alergia simple o una persona que sufre un ataque de asma está en peligro. «Hay dos millones de nosotros en riesgo en este momento cuando se trata de atención médica. La gente no entiende la gravedad de la situación. Hay dos millones de personas en el área metropolitana que pueden perder la vida de la noche a la mañana», dijo.

El Dr. Laroche culpa de la crisis actual a los políticos del país. «Lo que vemos aquí no es solo el efecto de las pandillas, sino también el efecto de nuestra llamada élite política que no ha sido capaz de encontrar un modus operandi para ayudar a la población durante tres años. Somos hospitales que somos víctimas del comportamiento de estos políticos como lo es el pueblo haitiano. Para mí, las pandillas son solo un epifenómeno de la realidad de nuestro país. ¿Por qué los políticos no pueden hacer una unión sagrada contra las pandillas? Las pandillas son bandidos que necesitan ser puestos en su lugar. Liberaron a cerca de 3.700 presos que fortalecieron a las pandillas presentes en el territorio. Si consideramos esta asociación, el país desaparecerá», dijo.