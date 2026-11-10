HAITI: Asesinan a dos de RD en un supuesto contrabando

SANTO DOMINGO.- Dos dominicanos fueron asesinados a balazos en Haití en una supuestamente operación de contrabando de cigarrillos.

Las víctimas son Frandeli Andújar Reyes y otro hombre apodado «Concote», oriundos de la comunidad Buen Hombre, de Montecristi,

Habían salido desde Punta Rucia junto a otro hombre en una embarcación con destino a territorio haitiano, donde comprarían cigarrillos de contrabando.

Sin embargo, según un informante, al llegar a territorio haitiano, fueron secuestrados por individuos que presuntamente los despojaron de la embarcación y otras pertenencias.

El informante aseguró que los atacantes mataron a los dos hombres y lanzaron sus cuerpos al agua. El tercer ocupante de la embarcación resultó herido de bala, pero logró escapar y regresar a territorio dominicano.

Según esa versión, pescadores recuperaron los cadáveres en aguas próximas a Haití y los trasladaron a territorio dominicano.

REACCIONES Y ESPERA DE INFORME OFICIAL

La desaparición de los hombres había generado preocupación entre sus familiares y los residentes de Buen Hombre.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido un informe oficial sobre el incidente.

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