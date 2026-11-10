HAITI: Asesinan a dos de RD en un supuesto contrabando

SANTO DOMINGO.- Dos dominicanos fueron asesinados a balazos en Haití en una supuestamente operación de contrabando de cigarrillos.
Las víctimas son Frandeli Andújar Reyes y otro hombre apodado «Concote», oriundos de la comunidad Buen Hombre, de Montecristi,
Habían salido desde Punta Rucia junto a otro hombre en una embarcación con destino a territorio haitiano, donde comprarían cigarrillos de contrabando.
Sin embargo, según un informante, al llegar a territorio haitiano, fueron secuestrados por individuos que presuntamente los despojaron de la embarcación y otras pertenencias.
El informante aseguró que los atacantes mataron a los dos hombres y lanzaron sus cuerpos al agua. El tercer ocupante de la embarcación resultó herido de bala, pero logró escapar y regresar a territorio dominicano.
Según esa versión, pescadores recuperaron los cadáveres en aguas próximas a Haití y los trasladaron a territorio dominicano.
REACCIONES Y ESPERA DE INFORME OFICIAL
La desaparición de los hombres había generado preocupación entre sus familiares y los residentes de Buen Hombre.
Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido un informe oficial sobre el incidente.
jt-am
Pero, y que’ hacian esa Personas en Haiti’, que’ salieron Clandestinamente de aqui’ y no’ por la vi’a Legal, como debes ser, es muy lamentable que los asesinaranb alla’, pero todo el Mundo sabes que’ en Haiti’, no hay gpbierno, son LAS BANDAS CRIMINALES que’ Mandan ALLa’. lo lamento por sus familiares…. Riverita- Haina- serie 93l
BUENO CADA DELINCUENTE TIENE LO QUE SE MERECE
À la familia que no los lloren porque son ratas 🐀.
Y que dice nuestro gobierno y las autoridades? Fueron 2 vidas de dominicanos perdida. Buckele y la presidenta de Mexico ya estarias piendo una esplicacion de ese gobierno para aclarar porque esos ciudadonos de otro pais en territorio haitiano persieron las vidas.
vaya a Haiti y rescate a los dominicanos que allí estan
Ahora es «supuesto» johnny letrina//ayer en la porqueria que embarraste era «rito satanico»….tu ademas de salvaje eres un troglodita ignorante y enfermo mental.