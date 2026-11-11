Haití absorbe el 40,9 % de las exportaciones industriales RD

SANTO DOMINGO.- Haití concentró el 40,9 por ciento de las exportaciones industriales de República Dominicana entre enero y agosto de 2026, con compras valoradas en 713,3 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 37,2 por ciento, trascendió este martes.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas, basados en estadísticas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, las ventas hacia el mercado haitiano aumentaron en 193,3 millones de dólares respecto a los 520 millones registrados en el mismo período de 2025.

La cifra confirmó la importancia del vecino país para la industria nacional, pues cuatro de cada 10 dólares exportados por ese sector tuvieron como destino la nación fronteriza.

El resultado se produjo pese a la crisis política, económica y de seguridad que atravesó ese territorio, caracterizada por la violencia de grupos armados, el deterioro de las condiciones sociales y la inestabilidad institucional.

EXPORTACIONES INDUSTRIALES CRECIERON 16,9%

En términos generales, los despachos industriales dominicanos sumaron 1,744.6 millones de dólares entre enero y agosto, frente a los 1,492 millones contabilizados en similar lapso de 2025, para una subida de 16,9 por ciento.

Según la publicación de elDinero, entre los principales bienes comercializados figuraron las barras de hierro o acero sin alear, el azúcar de caña o remolacha y los cementos hidráulicos.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar entre los destinos de esos productos, con compras equivalentes al 18 por ciento del total, aunque registró una disminución interanual de 3,2 por ciento.

Puerto Rico se situó en la tercera posición, con una participación del 9 por ciento, lo que representó una contracción del 3,8 por ciento respecto al mismo período del año precedente.

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