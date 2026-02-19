Hacienda y FIBA firman acuerdo lucha contra lavado en juegos

El convenio fue rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros).

CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y OPERADORES DE JUEGOS

La FIBA, una asociación sin fines de lucro, aportará su experiencia internacional para establecer junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, en el programa AMLCA-Juegos de Azar con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector, de acuerdo con un comunicado de Hacienda.

El acuerdo ayudará a reducir la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ya que más allá de capacitaciones se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado.