Hacer más con menos dinero (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

La literatura económica y financiera trae entre sus enseñanzas que el actuar de manera frugal, conservadora y disciplinada crea la mayor confianza a los participantes de los mercados de: dinero, capitales y divisas pero también le lleva tranquilidad al resto de la población cuando desde la alta gerencia gubernamental se actúa de manera transparente y racional en el uso de las finanzas públicas.

La administración eficiente y efectiva de los recursos del Estado que regularmente son muy exiguos ante la creciente necesidades insatisfechas de los pueblos contribuye de forma sustancial para que sus habitantes puedan ser beneficiarios de manera equitativa y justa con los bienes y servicios que estos esperan, con miras a mejorar sus condiciones de vida.

Lo anteriormente expresado, sin lugar a dudas, resiste todo tipo de pruebas, ya que como se enseña el uso racional de los recursos, gastando donde se tiene que gastar, es una garantía, sin caer en tacañería, de que las mayorías se puedan sentir satisfechas de haberse cubierto sus necesidades al distribuirse equitativamente los exiguos recursos disponibles, ya que el sol sale para todos.

No es un secreto que las necesidades de los pueblos, a medida que estos crecen, son mayores y no todos pueden ser complacidos por igual, ya que si bien es cierto que todo el mundo desea que se le ponga atención a sus necesidades, no menos cierto es que no hay obras y servicios para todos, pues siempre hay más cabezas que sombreros disponibles.

El ser humano demanda bienes y servicios para satisfacer o cumplir con las necesidades de su existencia acá en la tierra, pero estos pueden ser distribuidos de tal forma que todos reciban, aunque no con la abundancia que se espera pero sí que les llegue a todos.

La pasada administración del Estado solía informar que se estaban complaciendo cabalmente todas las necesidades, lo que no era cierto y, también muchas de las obras que se realizaban se llevaban a cabo con presupuestos alterados o sobrevaluados, lo que siempre despertaba suspicacias de la población, pues una obra que se presupuestan con un costo terminaba con un costo exorbitante.

También se realizaban visitas sorpresas a distintas comunidades, se pasaban semanas tras semanas ofreciendo ayudas, que la mayor parte de ellas nunca llegaban a las asociaciones de productores de dichas comunidades. Interesante sería practicar una auditoría a todas esas visitas de ofrecimientos que nunca se concretizaron, para conocer la realidad de ellas, esto así, porque los habitantes de las comunidades objeto de dichas visitas de ofrecimientos nunca recibieron el bien o servicio que se les ofrecía.

Las obras que se construyeron fueron muy costosas, las que hoy son muy cuestionables debido a que muchas se iniciaron y no se terminaron y otras fueron terminadas con presupuestos y adendas no justificadas.

Realmente, hay muchos cuestionamientos sobre los costos de las obras y servicios que se financiaron en el pasado los que no cumplieron con las condiciones establecidas en los contratos.

Dios, pero cuántas irregularidades, cuántas desviaciones de fondos, cuantos sobornos, cuantas mañanas para hacer uso indebido de los recursos del Estado.

Algunos malos dominicanos llevan en su sangre, en su ADN, el arte de la corrupción, el asunto es salir del Estado boyante del dinero ajeno, dinero propio del pueblo dominicano que con mucho esfuerzo paga sus impuestos.

Cuántas barbaridades se han comprobado de la pasada gestión de gobierno, las que el pueblo dominicano sufrió en carne propia.

El mal uso de los recursos del Estado es un acto de barbaridad, de deshonestidad, de corrupción, de falta de ética y moral.

Actos cometidos que afectan los servicios y obras que han esperado por muchos años los habitantes de comunidades enteras, que día por día han luchado para que, por ejemplo se le busque solución al saneamiento a una cañada, se le construya un puente, se envíen los medicamentos a las boticas populares, una iglesia, una escuela, un camino vecinal para poder sacar de los campos los productos cosechados por los campesinos con muchos esfuerzos.

Parte el alma el ver que a dichas comunidades se les ofrecía y no se les cumplía en tiempo de campañas electorales y en pleno ejercicio del poder olvidarse de las necesidades que requerían dichas comunidades, es el caso de hogares que tienen hombres fundamentalmente como cabeza, que al llegar al mismo se han bebido o jugado su sueldo y la familia se frustra al no poder disfrutar de un mendrugo de pan.

Muchas de esas necesidades incumplidas, han dado al traste con la muerte de muchos lugareños de pueblos, campos y ciudades o no han podido educarse dando lugar a éxodos de muchos, acentuando el atraso de esas comunidades.

Como dice el refrán, un mal no dura 100 años ni cuerpo que lo resista, pues se sabe que las necesidades son más abundantes que los recursos, pero las cosas ahora son distintas en relación a la pasada administración del Estado.

Esto así, debido a que la administración Abinader exhibe un nuevo estilo de gestión de la cosa pública, pues cada acción que lleva a cabo el gobierno el pueblo dominicano conoce los detalles de sus ejecutorias, despertando la confianza de sus gobernados.

Hoy el gobierno que encabeza el presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, es muestra de: honestidad, transparencia, laboriosidad, humildad, rendición de cuentas en detalles.

También la administración Abinader, es ejemplo de: pulcritud, ahorro, buen uso de los recursos del Estado, transparencia del uso de cada chele, equidad y justicia, pues con poco dinero se hace, hoy en día, más obras, se complacen más peticiones, es decir, el gobierno del presidente Abinader sabe administrar con más efectividad.

Es un gobierno que honra el concepto de productividad, porque hace más con menos dinero.

Son muchas las obras, calles, circunvalaciones, puentes, canchas, iglesias, autopistas, que se han inaugurado y las que en los próximos días se han de inaugurar y todo, en tan solo dos años y siete meses cuando al anterior gobierno le tomo 8 años y a otros hasta 20 años.

La población dominicana disfruta hoy de un gobierno que hace lo que promete, busca siempre a pesar de la galopante inflación, extender el peso para que a los dominicanos les llegue el pan de cada día, que sus necesidades de salud sean satisfechas, más y mejores obras que las que por años se prometían y no llevaban a cabo.

Se sabe que nada es perfecto, pero en los momentos más difíciles tales como: durante la pandemia, inflación, crisis financiera y económica, el gobierno Abinader, ha sabido darle respuesta a los más acuciantes problemas de los dominicanos.

La administración Abinader debido a su excelente trabajo, se encamina a pasos agigantados a administrar por cuatro años más el Estado Dominicano.

Se dice que cada 100 años surge un gobierno honesto, como lo es el del Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.

Dios lo ha puesto en el camino de los dominicanos, para que reivindique los derechos y necesidades de los dominicanos. Que nadie se sorprenda que el pueblo lo escoja por cuatro años más, pues a los excelentes gerentes las grandes corporaciones los confirman en sus puestos ya que son garantía de crecimiento y desarrollo.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

jpm-am