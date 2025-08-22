Guzmán: “El sector eléctrico es mayor fracaso del Gobierno”

Héctor Guzmán.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, calificó como un fracaso total la gestión del sector eléctrico durante los cinco años del gobierno del presidente Luis Abinader.

Guzmán denunció que la mayoría de los altos funcionarios del sistema público de energía están vinculados al sector privado de electricidad, lo que ha generado una red de conflictos de interés que perjudica al Estado y a los ciudadanos.

“Le deben millones a Punta Catalina, a la empresa de transmisión, a las distribuidoras, mientras los generadores privados no les deben un centavo. La gente no aguanta más apagones y una tarifa más cara por un servicio cada vez más deficiente”, afirmó.

2025 HA SIDO EL AÑO DE PEOR GENERACION Y DISTRIBUCION

El dirigente explicó que en 2024 el Gobierno concentró todo el poder en lo que llama el “zar eléctrico”, pero ese año fue el peor en generación y distribución de energía.

Además, señaló que las transferencias del Gobierno al sector eléctrico aumentaron de 500 millones de dólares antes de 2020 a más de 1,700 millones hoy, mientras las pérdidas en las distribuidoras rondan el 42 por ciento.

“Hay más apagones, mayor deuda, más dinero público y peores resultados. Esto no es gestión, es desastre”, denunció Guzmán, quien subrayó que la crisis evidencia la falta de planificación y el predominio de intereses privados sobre el interés público.

REORGANIZACIÓN DEL PRD COMO PARTIDO DE CUADROS

Guzmán resaltó que el PRD está concluyendo un proceso de reorganización como partido de cuadros, con la participación activa de la juventud y la mujer.

“A partir de septiembre iniciaremos un gran operativo de retorno y crecimiento del PRD, con todos los municipios y estructuras del país evaluadas y listas para fortalecer la militancia”, afirmó.

Guzmán destacó la confianza de los miembros del partido en el liderazgo del presidente Miguel Vargas Maldonado y aseguró que esta reestructuración permitirá al PRD consolidarse como una alternativa política seria y organizada frente al caos del Gobierno.

an/am