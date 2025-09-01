Guyana va a urnas en medio de bonanza y tensión Venezuela

El presidente Irfaan Ali, líder del Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), busca la reelección en un escenario de bonanza económica sin precedentes, pero con una sociedad aún marcada por la pobreza y el alto costo de vida. Sus principales rivales son Aubrey Norton, de la Alianza para la Unidad Nacional (APNU), y el empresario sancionado por Estados Unidos Azruddin Mohamed, fundador del partido Invertimos en la Nación (WIN).

En estas elecciones, más de 776.000 ciudadanos registrados en el padrón electoral decidirán la continuidad o el cambio político, y también el rumbo de la riqueza petrolera que, si no se administra con cuidado, podría convertir a Guyana en un nuevo caso de “maldición del oro negro”.

Este lunes 1 de septiembre, Guyana no solo elegirá al próximo presidente, también votará la renovación del Parlamento y los Gobiernos regionales.

Guyana: un país pequeño pero con grandes desafíos

Guyana es una antigua colonia británica que logró su independencia en 1966 y que, a diferencia de sus vecinos hispanohablantes y lusófonos, mantiene el inglés como lengua oficial. Su capital es Georgetown y su población está marcada por una diversidad étnica particular: descendientes de africanos esclavizados, comunidades de origen indio llevadas por los británicos para trabajar en plantaciones de caña, e indígenas amerindios.

Y esta diversidad se grafica directamente en la política guyanesa. El gobernante PPP/C ha mantenido tradicionalmente el apoyo de la población de origen indio, mientras que la APNU cuenta con mayor respaldo entre afrodescendientes.

Sin embargo, quien resulte ganador de los comicios, deberá continuar trabajando en un problema transversal del pequeño país suramericano: la pobreza. A pesar de su extraordinario crecimiento económico reciente, Guyana sigue siendo un país pobre. Según el Banco Mundial, la proporción de la población que vive con menos de 5,50 dólares diarios pasó del 60,9% en 2006 al 48,4% en 2019. Y la llegada del petróleo no ha modificado radicalmente esta realidad.

Del oro y a la riqueza petrolera

La economía guyanesa tuvo su principal base durante décadas en la agricultura y la minería. El arroz y el azúcar marcaron su historia exportadora, mientras que en 2012 el oro generó más de 716 millones de dólares en exportaciones, representando uno de los mayores ingresos nacionales.

El panorama cambió con los descubrimientos de petróleo en 2015 por parte de ExxonMobil. En 2019 comenzó la explotación comercial de los yacimientos offshore frente a la costa del país. Desde entonces, Guyana se convirtió en uno de los territorios con mayores reservas per cápita del mundo, estimadas en más de 11.000 millones de barriles.

Fotografía del 16 de agosto de 2025 de edificios en construcción en Georgetown (Guyana). Guyana, cuya economía creció un 63 % en 2022 y un 43 % en 2024 gracias al auge petrolero, llega a las elecciones del próximo 1 de septiembre con el presidente Irfaan Ali fortalecido por la bonanza, aunque el aumento del costo de vida genera descontento social.

Actualmente, la producción supera los 650.000 barriles diarios y se proyecta que alcance el millón en 2030. Los ingresos han transformado las cuentas públicas: en 2024 el país obtuvo alrededor de 2.600 millones de dólares en ganancias petroleras y regalías. El presupuesto estatal se cuadruplicó en cinco años hasta llegar a 6.700 millones de dólares en 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía guyanesa crecerá un promedio del 14% anual en los próximos cinco años. Sin embargo, como advierte el profesor Neville Bissember de la Universidad de Guyana, “hay que distinguir entre crecimiento y desarrollo, asegurar que la riqueza se traduzca en desarrollo, y no solo en carreteras e infraestructura”.

Venezuela y el fantasma del Esequibo

Más allá de la economía, Guyana enfrenta un desafío geopolítico mayúsculo: el conflicto territorial con Venezuela por la región del Esequibo, un territorio de 160.000 km² que representa dos tercios del país.

Caracas sostiene que ese territorio le pertenece desde la época colonial española, mientras que Guyana defiende el laudo arbitral de 1899. La disputa, adormecida por décadas, se reactivó con los descubrimientos petroleros en la zona.

En mayo de 2024, Venezuela nombró simbólicamente un gobernador para el Esequibo, lo que Guyana consideró una provocación. Incluso, el tema ha entrado en la campaña electoral como un símbolo de soberanía nacional.