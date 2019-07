Gustitos y gustazos en festivales gastronómicos en la Florida

Por Georgina Cruz

Según Napoleón, los ejércitos marchan con sus estómagos y yo pienso que los viajeros lo hacen así también. No en balde la Florida es un destino popular para vacaciones –pues no sólo cuenta con excelentes y abundantes restaurantes, cafés y bistros, sino que también sirve un menú variado de festivales gastronómicos env arias ciudades y pueblos todo el año. Estos eventos ofrecen todo tipo de comidas al igual que música en vivo, ferias de arte y artesanía y otras actividades divertidas, al igual que en muchos casos, sabor internacional. Algunos de estos festivales son con entrada gratis (solamente se paga pr la comida o bebidas que se consuman) o son por boletos a precios nominales y algunos recaudan fondos para obras caritativas –¡así que mientras uno come, está ayudando a otros!

He aquí una variedad de festivales culinarios a los que puede traer buen apetito en los próximos meses si sus viajes lo llevan a estos puntos de la Florida. Verifique las fechas antes de planificar sus viajes ya que siempre es posible que haya cambios en lo que se refiere a eventos especiales.

Cayo Hueso, del 8 al 11 de agosto – La Fiesta de las Langostas (Lobsterfest) celebra el crustáceo favorito de todos en el último Cayo de la Florida, con aun hervidero de langostas, feria callejera, música y más. Algunas actividades son gratis, otras son por boleto. Informes: https://keywestlobsterfest.com/.

Orlando, del 29 de agosto al 23 de noviembre – El Festival Internacional de Comida y Vinos de Epcot cuenta con 30 mercados con comidas y bebidas de países alrededor del mundo. El festival ofrece degustaciones, demostraciones culinarias, comparecencias de chefs, conciertos, actividades familiares y otros eventos especiales. Algunos eventos, como los conciertos, están incluídos en el boleto de entrada al parque y otros son por boleto aparte. Informes: www.TasteEpcot.com.

Pensacola, del 27 al 29 de septiembre – El 40 Festival Anual de Mariscos de Pensacola ofrece una variedad de delicias del mar en el centro de la ciudad. Entre los gustitos y gustazos que se sirven en quioscos se encuentran caracoles a la parrilla, croquetas de ostras, camarones al coco, pasteles de cangrejo y sopa de mariscos. El evento también cuenta con una feria de arte y artesanía con más de 130 artistas, música en vivo, demostraciones culinarias y área de recreo para los niños. Informes: www.fiestaoffiveflags.org.

Miami y otras ciudades durante octubre – Celebraciones del festival de octubre o “Oktoberfest” abundan en ciudades floridanas incluyendo a Miami, Tampa y Jacksonville, y tipicamente ofrecen cervezas, comidas y música de Alemania, al igual que danzas folklóricas. Entre las muchas celebraciones se encuentra el 62 Oktoberfest Miami del 11 al 13 de octubre y del 18 al 20 de octubre en el German American Social Club en Miller Drive. Informes: //gascmiami.org/oktoberfestmiami.

Destin del 1 al 6 de octubre – Destin, un pueblo en la costa oeste de la Florida que es famoso por sus mariscos, presenta el 41Festival Anual de Mariscos de Destin. El evento ofrece delicias frescas del Golfo de Méjico en el Destin Harbor Boardwalk al igual que música en vivo y actividades familiares. La entrada es gratis pero se aceptan donaciones. Informes: www.destinseafoodfestival.com.

San Agustín, del 11 al 13 de octubre – Todo el mundo puede ser griego durante el Festival Anual Griego de San Agustín en Francis Field. El festival, patrocinado por al iglesia Holy Trinity Greek Church, cuenta con los sabores y aromas de comidas y golosinas griegas acabadas de preparar. Bailarines en vestuario tradicional presentarán danzas tradicionales. Una porción de lo que se recaude va a organizaciones caritativas. Informes: www.stauggreekfest.com.

Naples, del 25 al 27 de octubre – El Festival del Cangrejo de Piedra de Naples en Bayfront Naples, frente al mar, ofrece arte y artesanía, música, y por supuesto, abundancia de suculentos cangrejos. Informes: https://www.paradisecoast.com/event/stone-crab-festival/4368.

Apalachicola, del 1 al 2 de noviembre – El 56Festival Anual de Mariscos de la Florida en Apalachicola, uno de los más antiguos del estado, sirve mariscos frescos junto a una feria de arte y artesanía, eventos especiales y entretenimiento musical en vivo, actividades especiales incluyen competencia de comer ostras, carreras de cangrejos, un desfile, competencia de cocina, carrera de cinco kilómetros, y Bendición de la Flotilla de Pescadores. El festival tiene lugar a orillas del Río Apalachicola River en la sombra de majestuosos robles en el parque Battery Park. Informes: www.floridaseafoodfestival.com.

Orlando, del 8 al 9 de noviembre – El décimo festival anual clásico de comidas y vino, “Food & Wine Classic” del resort Swan & Dolphin celebra delicias culinarias y vinos con degustaciones, demostraciones y seminarios en este lindo resort en propiedad de Disney World cerca de Epcot y Disney’s Hollywood Studios. Informes: https://www.swandolphinfoodandwineclassic.com/.