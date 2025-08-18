Gustavo Guzmán a favor de renovación Colegio Periodistas

Gustavo Guzmán

SANTO DOMINGO. – El candidato a la presidencia por la plancha del “Movimiento Convergencia” del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Gustavo Guzmán, consideró vital la reactivación de la institución.

Guzmán sostuvo en el programa “Dejando Huellas” que la transparencia, la modernización y el trabajo en unidad son claves para relanzar la imagen del colegio y recuperar la confianza de sus profesionales.

Durante el diálogo, analizó los avances logrados en años recientes, pero también reconoció los retrocesos que limitan el desarrollo de la entidad.

SUS PROPUESTAS

Uno de los puntos centrales expuestos fue la revisión de la ley 10-91 que creó el CDP, a fin de comprender su evolución y determinar las áreas que requieren actualización.

Estimó que el fortalecimiento institucional es vital para enfrentar los retos de la profesión en un contexto de cambios tecnológicos y sociales.

Entre otras propuestas, el periodista planteó la necesidad de retocar la infraestructura, la modernización del área tecnológica y el fomento de un mayor acercamiento entre la directiva y los miembros del gremio.

Asimismo, insistió en dignificar la labor periodística mediante mejores condiciones de trabajo y el respeto absoluto a la ética profesional.

COMBINA HISTORIA Y NECESIDAD DE RENOVACIÓN

Su enfoque combina la valoración de la historia del CDP con una agenda de renovación que busca proyectar al colegio hacia un futuro de mayor solidez, unidad y prestigio para sus miembros.

Una de las metas es lograr una mayor integración de las filiales del exterior e interior a los proyectos que debe impulsar el colegio de cara a los nuevos tiempos y las tecnologías, puntualizó.

