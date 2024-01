Guillermo Moreno ha hecho lo correcto (OPINION)

EL AUTOR es político y escritor. Reside en Santo Domingo.

1 – La decisión de Guillermo, avalada por su partido Alianza País, de aceptar la candidatura a senador del Distrito Nacional por el PRM, está siendo atacada por grupos de la izquierda y de la ultraderecha, y por algunas personas que se autodenominan progresistas, coincidiendo todos, en que Guillermo Moreno con su apoyo al PRM ha abandonado los principios éticos y morales que han sustentado y enarbolado, él y su partido Alianza País. En este punto entiendo, que estos críticos, por el solo hecho de coincidir con la ultraderecha, deberían de comenzar a revisarse.

2 – En uno de los ataques aludidos se expresa lo siguiente, cito: “La pequeña-burguesía, clase mediera y resentida es la principal enemiga del pueblo y los trabajadores. Les encanta codearse con el poder gobernante. Les encanta simular moral y ética políticamente hablando. Ese es el caso de Guillermo Moreno, quien ha pactado por una senaduría en el Distrito Nacional con el gobierno corrupto de Luis Abinader-PRM-. ¿Contra qué corrupción luchará ahora?, ya que luchó verbalmente contra la corrupción del PLD, fundamentalmente en contra de Leonel Fernández. Con esta decisión, Alianza País comienza como organización política democrática a diluirse y derivarse hacia el fango de la partidocracia dominicana, que todo el mundo sabe lo que significa eso en la historia política dominicana”.

3 – Como nuestra izquierda está constituida por numerosos de partidos, en esta ocasión algunos de ellos han cuestionado que Guillermo Moreno y su partido Alianza País “se sume a un gobierno” que mantiene el mismo modelo económico, social y político que beneficia a la oligarquía con su política de Alianza Público -Privada, que privilegia las privatizaciones y fideicomisos de dudosos beneficios para el pueblo, y que mantiene un fuerte endeudamiento externo que pone en peligro la soberanía nacional.

4 – A mi modo de ver, este cuestionamiento es incorrecto, porque asume tácticas y estrategias incorrectas para dar al traste con los males señalados por ellos. Sus incorrecciones comienzan cuando no pudieron unirse para formar un “Frente Opositor” con el cual pudieran hacer causa común en la lucha a llevar a cabo para acabar con los males que ellos señalan. Yo creo que la táctica correcta es, construir con Congreso Nacional que impida, que con las privatizaciones y fideicomisos se propicie el saqueo de Estado, un hecho desgraciado que ya ha tenido lugar en nuestro país en los gobiernos de Leonel y Danilo y en otros países, como sucedió en la Argentina de Menem y Mauricio Macri, en el México gobernado por los canallas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

5 – En este contexto, la miseria, que con el saqueo también propició el neoliberalismo en Grecia y Bolivia, y donde quiera que ha hecho cuerpo esta Hidra de siete cabezas, es otra historia a tener en cuenta, para adoptar métodos de lucha que combatan, sus causas ante que a sus efectos.

6 – Es aquí donde Guillermo Moreno ha dado el paso correcto, al aceptar la nominación a ser senador por el Distrito Nacional buscando insertarse en una posición real de poder de donde efectivamente pueda contribuir a cambiar las políticas sociales y económicas señaladas como lesivas al interés nacional.

7 – Si aceptamos como bueno y válido el criterio anterior, entonces es concluyente que las críticas de la referida izquierda contra Guillermo Moreno, son equivocadas e infundadas, y que adquieren la categoría de erradas, al ver que son coincidentes con las denostaciones que contra Guillermo ha asumido la ultraderecha representada por Danilo Medina, Abel Martínez, Miguel Vargas y Leonel Fernández.

8 – Con este paso, Guillermo Moreno no está abandonando ninguno de los principios que han sido la trayectoria de su vida política. En primer lugar, Guillermo no irá al Congreso a aprobar leyes que vayan contra los intereses nacionales a cambio de coimas repartidas por el fantasma que siempre aparece en el Congreso Nacional con un maletín repleto de dinero los días previos al sometimiento de una ley lesiva al interés nacional, como son aquellas que blindan la corrupción y la impunidad o que sean padrinas del entreguismo de nuestros recursos naturales a nacionales y potencias extranjeras, o que solo beneficien a nuestra oligarquía insaciable.

9 – Sí en el año 2009 los congresistas de aquel entonces hubiesen sido de la reciedumbre moral de Guillermo, no se hubiese aprobado el contrato 97 a 3 a favor de la Barrick Gold, ni el contrato sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná, ni se hubiese regalado a los Vicini el medio millón de metros cuadrados que constituyen San Souci con el malecón, el muelle y todo el terreno con sus instalaciones donde ha estado asentada nuestra Marina de Guerra. Con gente como Guillermo, tampoco se hubiesen aprobado todos esos contratos que han entregado nuestros campos de producción de energía eléctrica, a los mejores dadores de dinero por debajo de la mesa. Estos por solo citar algunos casos, porque tomaría miles de páginas mencionar los actos de corrupción y las leyes lesivas al interés nacional que han sido aprobadas por un Congreso lleno de lavadores, de narcotraficantes, de riferos, y de analfabetos provenientes del bajo mundo.

10 – Una vez oí decir al verdaderamente honorable diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que si en el Congreso lo acompañaran 10 diputados como él, la suerte de la República Dominicana sería otra.

11 – En este contexto, Guillermo Moreno, con su decisión de aceptar la senaduría del Distrito Nacional por el PRM ha hecho lo correcto. El sabe que por ahora, su aspiración de llegar a la presidencia de la República no es posible y que de no aceptar esta senaduría, se quedaría una vez más en la oposición sin ningún poder real, lo que sería frustrante para él y el país, dado que una inteligencia como la suya, que tiene tanto que aportar, se quede solo como espectador, mientras las curules del Congreso Nacional son ocupadas por lacras, porque los que son dueños de valores patrios, se nieguen a llegar al Congreso Nacional con alianzas como las que ha hecho Guillermo Moreno, oponiéndose a ello, pretextando supuestos principios éticos y morales, mientras que por esta negativa, las serpientes de dos cabezas comen con su dama.

12 – Constantemente estamos esgrimiendo y quejándonos de que el Congreso está lleno de crápulas, lo que es cierto, entonces, ¿qué hacer para conjurar esta mácula? Pero además, siendo el Congreso es el primer poder de Estado, ¿por qué solo nos empeñamos y enfocamos en la conquista de la presidencia de la República? Ante esta aberración política, Guillermo ha dado el paso correcto para terminar con la errada tradición presidencialista que nos ocupa. Es importante resaltar la trascendencia del Congreso Nacional, dado que este puede destituir al presidente de la República, en cambio el presidente no puede disolver el Congreso, salvo situaciones excepcionales.

13 – Todos los ciudadanos sensatos estamos contestes en que necesitamos sanear nuestro Congreso de las escorias que con malas artes han agenciado una curul en aquel sagrado recinto que ha ido a profanar con actos infames contra la patria. Pero, dígame usted, ¿qué otra fórmula tiene los críticos de Moreno para que tengamos ese otro Congreso?

14 – Esta catilinaria la voy hacer extensiva para mis amigos del Frente Amplio, el Congreso Cívico, la Fuerza de la Revolución, el Movimiento Gentío y otras fuerzas políticas de izquierda que llevan como su candidata presidencial a esa reserva moral e intelectual llamada María Teresa Cabrera. Esta formidable mujer y las fuerzas que las apoyan deben comprender, que esta vez, ella no va a ganar la presidencia de la República, incluso, deben estar conscientes (por razones consabidas), de un resultado nimio de ella en la contienda electoral venidera en mayo del 2024.

15 – Como en política y en muchas otras áreas los resultados son los que cuentan, yo sugiero a los grupos de izquierda mencionados (Frente Amplio, la Fuerza de la Revolución, el Movimiento Gentío etc.) que sigan el mismo ejemplo de Guillermo Moreno, de apoyar a Luis negociando una diputación para María Teresa Cabrera, puesto que de no hacerlo, se perdería la oportunidad de llevar una mujer de su talento y reciedumbre al Congreso Nacional, y por ende, también habremos desperdiciado una vía segura para cambiar la podredumbre que por mucho tiempo viene imperando en el recinto de aquel Primer Poder del Estado.

16 – Un Congreso formado por personas como Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Fidelio Despradel, han demostrado que hacen la diferencia. Con Guillermo Moreno y María Teresa Cabrera, esa diferencia sería aún más significativa, constituyendo un verdadero contrapeso “a cualquier Poder Ejecutivo que quisiera pasarse de contento contra pueblo”.

17 – Por iguales razones, invito a que se lancen a la conquista de una curul en el Congreso Nacional a todos aquellos que en este tiempo están aspirando a la presidencia de la República sin ninguna posibilidad de lograrlo. Me refiero a Tomas Castro Monegro, Carlos Peña, a mi pariente Roque Espaillat (el Cobrador) a Yadira Marte (la Cobradora) a mi pariente Wendy Berroa Espaillat, a Miguel Severino, Ciprián Reyes (el Bukele dominicano), a Ismael Reyes, Virginia Antares Rodríguez, Fulgencio Severino, Miguel Severino e Isaías Ramos. También, me gustaría ver ocupando una curul en el Congreso Nacional a personajes como Narciso Isa Conde, el padre Rogelio de la Cruz, a Jenchy Suero y a Santiago Cuesta Kury. Y de la diáspora, me gustaría ver en el Congreso a los integrantes de “Acción Rápida”, entre ellos a las aguerridas Dayanara Borbón y Mónica Zapata. También a Héctor Miolán, y/o Marino Mejía, Radhaméz Pérez, Juan Villar, Fausto Echavarría, Carolina Beltré o Yoneice Pineda, entre otros progresistas y revolucionarios de la diáspora.

18 – Con congresistas de esta categoría, tomarían otra naturaleza, la mencionada alianza público-privada, los fideicomisos, las exenciones fiscales y arancelarias, los subsidios, los préstamos, las concesiones leoninas por contrato a empresas foráneas. De igual manera, la composición humana y el cuerpo jurídico de la justicia serían otros.

19 – Como efecto colateral de esta fórmula parlamentaria, tendríamos, que con los votos de todos ustedes y sus seguidores, conjuraríamos el retroceso de volver al oprobioso pasado de saqueo, robo y entreguismo orquestado por el peledeísmo danilista y leonelista, con lo que además, aseguraremos que quien fuere que esté a la cabeza del poder ejecutivo, jamás pueda ser autoritario y/o representante de los sectores económicos que contralan de cabo a rabo todos sus estamentos políticos y económicos de nuestro país

20 – En esta ocasión, sabemos que conviene que Luis Abinader gane en primera vuelta, con lo que se le evitaría el trauma, el dispendio y la paralización económica que engendra una segunda vuelta. Luego, la lucha por un mejor país seguirá, pero en mejores condiciones, siempre y cuando tengamos un Congreso Nacional empoderado con personas capacitadas para legislar y fiscalizar, y que les duela nuestro pueblo, como es el caso de Guillermo Moreno y de todos los demás mencionados anteriormente en este artículo.

El que tenga oídos, que oiga…

jpm-am