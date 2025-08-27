Guido y Yayo: Dos visiones en el PRM (OPINION)
Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han surgido diversas figuras con aspiraciones presidenciales para el futuro inmediato. Entre ellas destacan Guido Gómez Mazara y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, dirigentes que, aunque coinciden en su militancia y en su apuesta por mantener al PRM como fuerza gobernante, representan estilos, trayectorias y capitales políticos muy distintos.
Analizar sus fortalezas y debilidades permite comprender mejor los escenarios internos que podrían definir la sucesión en esa organización política.
Guido Gómez Mazara es un político de larga data, con una sólida formación jurídica y política, revestida de un discurso crítico que lo ha colocado en diversas coyunturas como la “conciencia crítica” del partido.
Su principal fortaleza radica en su independencia de criterio y en su capacidad para conectar con sectores que valoran la transparencia, el debate ideológico y la defensa de principios.
Ha cultivado una imagen de político coherente, dispuesto a confrontar incluso a las élites de su propio partido. En un PRM que ha experimentado tensiones internas por el reparto de poder, Guido se proyecta como la voz de los sectores inconformes y como alternativa ética frente al pragmatismo político.
No obstante, sus debilidades son significativas. Carece de una estructura nacional robusta que le permita movilizar recursos humanos y financieros a gran escala.
Su estilo confrontacional, aunque atractivo para ciertos grupos, puede generar resistencias entre dirigentes que prefieren consensos y acuerdos. Además, su historial de enfrentamientos con figuras del PRM lo ha marginado en procesos internos clave, limitando su acceso a espacios de decisión.
En contraste, Yayo Sanz Lovatón, actual director general de Aduanas, representa una generación más joven con un perfil de gestión y capacidad técnica. Su mayor fortaleza es su ejercicio administrativo exitoso, reconocido por la modernización y eficiencia en una de las instituciones más sensibles del Estado.
Yayo ha logrado proyectarse como un funcionario moderno, cercano al empresariado y al mismo tiempo vinculado a las bases del PRM, lo que le confiere un balance interesante entre tecnocracia y política. Su estilo moderado y dialogante le facilita tender puentes dentro y fuera del partido, además de contar con una red de relaciones internacionales y empresariales que podrían fortalecer su plataforma presidencial.
Sin embargo, Yayo enfrenta desafíos. Su trayectoria política es más limitada en términos de luchas partidarias y de posicionamiento ideológico, lo que podría debilitar su arraigo entre militantes históricos.
Su imagen está más asociada a la gestión que a la confrontación electoral, lo que lo obliga a trabajar en construir un liderazgo carismático y cercano a las masas. Además, su dependencia del respaldo de las cúpulas gubernamentales podría ser percibida como falta de independencia.
En suma, Guido aporta el discurso crítico y ético, pero con limitaciones estructurales; Yayo exhibe gestión, modernidad y capacidad de concertación, aunque debe fortalecer su conexión política de base. Ambos representan dos visiones del PRM: la contestataria y la tecnocrática.
El peso que adquiera cada una dependerá del clima político y de las necesidades de la organización en la carrera sucesoria.