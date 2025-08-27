Guido y Yayo: Dos visiones en el PRM (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han surgido diversas figuras con aspiraciones presidenciales para el futuro inmediato. Entre ellas destacan Guido Gómez Mazara y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, dirigentes que, aunque coinciden en su militancia y en su apuesta por mantener al PRM como fuerza gobernante, representan estilos, trayectorias y capitales políticos muy distintos.

Analizar sus fortalezas y debilidades permite comprender mejor los escenarios internos que podrían definir la sucesión en esa organización política.

Guido Gómez Mazara es un político de larga data, con una sólida formación jurídica y política, revestida de un discurso crítico que lo ha colocado en diversas coyunturas como la “conciencia crítica” del partido.

Su principal fortaleza radica en su independencia de criterio y en su capacidad para conectar con sectores que valoran la transparencia, el debate ideológico y la defensa de principios.

Ha cultivado una imagen de político coherente, dispuesto a confrontar incluso a las élites de su propio partido. En un PRM que ha experimentado tensiones internas por el reparto de poder, Guido se proyecta como la voz de los sectores inconformes y como alternativa ética frente al pragmatismo político.

No obstante, sus debilidades son significativas. Carece de una estructura nacional robusta que le permita movilizar recursos humanos y financieros a gran escala.

Su estilo confrontacional, aunque atractivo para ciertos grupos, puede generar resistencias entre dirigentes que prefieren consensos y acuerdos. Además, su historial de enfrentamientos con figuras del PRM lo ha marginado en procesos internos clave, limitando su acceso a espacios de decisión.

En contraste, Yayo Sanz Lovatón, actual director general de Aduanas, representa una generación más joven con un perfil de gestión y capacidad técnica. Su mayor fortaleza es su ejercicio administrativo exitoso, reconocido por la modernización y eficiencia en una de las instituciones más sensibles del Estado.

Yayo ha logrado proyectarse como un funcionario moderno, cercano al empresariado y al mismo tiempo vinculado a las bases del PRM, lo que le confiere un balance interesante entre tecnocracia y política. Su estilo moderado y dialogante le facilita tender puentes dentro y fuera del partido, además de contar con una red de relaciones internacionales y empresariales que podrían fortalecer su plataforma presidencial.

Sin embargo, Yayo enfrenta desafíos. Su trayectoria política es más limitada en términos de luchas partidarias y de posicionamiento ideológico, lo que podría debilitar su arraigo entre militantes históricos.

Su imagen está más asociada a la gestión que a la confrontación electoral, lo que lo obliga a trabajar en construir un liderazgo carismático y cercano a las masas. Además, su dependencia del respaldo de las cúpulas gubernamentales podría ser percibida como falta de independencia.

En suma, Guido aporta el discurso crítico y ético, pero con limitaciones estructurales; Yayo exhibe gestión, modernidad y capacidad de concertación, aunque debe fortalecer su conexión política de base. Ambos representan dos visiones del PRM: la contestataria y la tecnocrática.

El peso que adquiera cada una dependerá del clima político y de las necesidades de la organización en la carrera sucesoria.

quezada.alberto218@gmail.com

jpm-am