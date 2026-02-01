Guido Gómez ve incorrecto usar recursos Senasa para campaña
SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, dijo que si ingresaron recursos del desfalco de Senasa a la campaña de esa organización, fue incorrecto, aunque puso en duda que eso haya ocurrido.
Reveló que ese escándalo de corrupción «le ha cambiado el temperamento a mucha gente del gobierno, en lo que respecta a la rabia acumulada».
Explicó que el cuestionamiento no solo se puede reducir al aspecto administrativo y a la mafia que había en dicha institución, sino que «eso tuvo un impacto en los medicamentos de los pobres del país».
«NO TIENE PERDON DE DIOS»
Dijo que lo cometido en la Administradora de Riesgo de Salud del Estado «no tiene perdón de Dios». «Frente a casos como ese, no vamos a renunciar a ser un crítico del gobierno», advirtió.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente del partido oficial explicó que para hacer esas críticas no tiene que salir del gobierno.
“Si ingresaron en destinaron esos recursos para la campaña electoral, fue incorrecto. Sin embargo, yo creo en la versión del presidente de mi partido, José Ignacio Paliza, de que no es cierto que el PRM haya recibido financiamiento de esos fondos. Pero algo más trascendente que eso, y mira que eso es pecaminoso, yo estoy cansado y hastiado de la maldición que implica la práctica del clientelismo en la República Dominicana”, fustigó.
PRINCIPAL CAPITAL POLITICO
Dijo que «el principal problema de los partidos políticos es que gente como yo, que actúa contra la corriente, siente una relativa desventaja, porque nuestro principal capital político son nuestras ideas».
“Entonces, tú encuentras un ágrafo o alguien que piense con faltas ortográficas que, por la fuerza del dinero, se monta en una aspiración amparado en la fuerza de lo clientelar”, subrayó.
Censuró que esas personas “viven seduciendo a funcionarios, sin entereza, y le exhortan a que se dediquen a acumular dinero para que lance un proyecto político, no sabiendo que quien da ese consejo es su peor enemigo”.
“Porque aquí la gente cae presa, eso no es verdad, que aquí hay personas que no caen presas, mentira; yo lamento que esos imputados en el caso de Senasa, tres de ellos, estén en su casa con prisión domiciliaria; yo los hubiese enviado para la cárcel Las Parras a ellos también, porque en el fondo este país se indigna cuando ve que los poderosos van a procesos y nunca pisan la cárcel, se buscan abogados con muchos tecnicismos legales, y eso le provoca mucha rabia a la ciudadanía”, agregó.
En todos los ministerios la corruption es demasiado en este gobierno del cambio
De ese dinero de SeNasa,afirman que en plena elecciones, Ramón Alburquerque, supuestamente entregó 500 millones a cada senador del PRM.
Por eso fue que compraban cédulas a 10 mil pesos.
También compraron dirigentes dándole millonada, ejemplo exalcalde de Santo Domingo Norte.
También la aspirante a alcalde de San Francisco de Macorís por el PLD/FP.
Ay, Guido, el politico de R.D no le importa nada,, mas tu jente,, QUE LE IMPORTA UN CARAJO ESTE PAIS,,; GUIDO PRIMERA VEZ en la historia que lo recurso economico de los enfermo se lo ROBAN,, GUIDO ,, jente sin necesidad.. sea un pueblo que por 500..oo pesos y un pica pollo le vende su alma al DIABLO..
Cojollo
Ni modo, que diga que es correcto
Pero que declaracion mas chanfle
Llego cantinflas 2
Cojollo
en la circunvalacion de bani se fueron 7000 millones de peso en solo dos carriles ahi hay corrucion tambien cuando este gobierno caiga van muchos para adentro en ese tollo de circunvalacion que ya lleva 3500 accidente y no tiene un año de inaugararla
QUE BANDIDAJE PRESIDENCIAL: Todo es negociar y nada de cumplir condena si devuelven el 5% de miles de millones robados ! Deben confiscarselo todo, todo y cárcel . Corruptos y Criminales ! MP tiene SUPER evidencias, los jueces comprados y LA PROCURADURÍA negociando con LOS SAQUEADORES. Devuelva 5% y NO CARCEL , EL RESTO ES TUYO . PORQUE LEONEL no demanda al PRD por COMPRAR VOTOS con dinero ROBADO) ? De lo contrario el PRD debe demandar A LEONEL .
Ahora sólo hablan de senasa y los demás robos millonarios que? Donde quedaron danilo y su pandilla? Leonel y su secuaces?e,t,c
Miguelito,Miguelito,el pueblo votó por ustedes confiando en que harían lo lo que dijeron en la campaña política que acabarían con la corrupcion y han hecho todo lo contrario,además, lo del PLD ya es cosas del pasado y a caído al fondo ahora ustedes están en el tapete y lo que el pueblo ves no es más que confiaron en ustedes y los han traicionado,por eso ustedes están cogiendo candela del pueblo dominicano
Bueno Guido, si tienes dudas tu ere abogado. Ves a defender al honorable al DR Hazzin