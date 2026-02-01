Guido Gómez ve incorrecto usar recursos Senasa para campaña

SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, dijo que si ingresaron recursos del desfalco de Senasa a la campaña de esa organización, fue incorrecto, aunque puso en duda que eso haya ocurrido.

Reveló que ese escándalo de corrupción «le ha cambiado el temperamento a mucha gente del gobierno, en lo que respecta a la rabia acumulada».

Explicó que el cuestionamiento no solo se puede reducir al aspecto administrativo y a la mafia que había en dicha institución, sino que «eso tuvo un impacto en los medicamentos de los pobres del país».

«NO TIENE PERDON DE DIOS»

Dijo que lo cometido en la Administradora de Riesgo de Salud del Estado «no tiene perdón de Dios». «Frente a casos como ese, no vamos a renunciar a ser un crítico del gobierno», advirtió.

el dirigente del partido oficial explicó que para hacer esas críticas no tiene que salir del gobierno.

“Si ingresaron en destinaron esos recursos para la campaña electoral, fue incorrecto. Sin embargo, yo creo en la versión del presidente de mi partido, José Ignacio Paliza, de que no es cierto que el PRM haya recibido financiamiento de esos fondos. Pero algo más trascendente que eso, y mira que eso es pecaminoso, yo estoy cansado y hastiado de la maldición que implica la práctica del clientelismo en la República Dominicana”, fustigó.

PRINCIPAL CAPITAL POLITICO

Dijo que «el principal problema de los partidos políticos es que gente como yo, que actúa contra la corriente, siente una relativa desventaja, porque nuestro principal capital político son nuestras ideas».

“Entonces, tú encuentras un ágrafo o alguien que piense con faltas ortográficas que, por la fuerza del dinero, se monta en una aspiración amparado en la fuerza de lo clientelar”, subrayó.

Censuró que esas personas “viven seduciendo a funcionarios, sin entereza, y le exhortan a que se dediquen a acumular dinero para que lance un proyecto político, no sabiendo que quien da ese consejo es su peor enemigo”.

“Porque aquí la gente cae presa, eso no es verdad, que aquí hay personas que no caen presas, mentira; yo lamento que esos imputados en el caso de Senasa, tres de ellos, estén en su casa con prisión domiciliaria; yo los hubiese enviado para la cárcel Las Parras a ellos también, porque en el fondo este país se indigna cuando ve que los poderosos van a procesos y nunca pisan la cárcel, se buscan abogados con muchos tecnicismos legales, y eso le provoca mucha rabia a la ciudadanía”, agregó.