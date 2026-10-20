Guido Gómez Mazara pide regular aspiraciones en el PRM

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SANTO DOMINGO. – El dirigente Guido Gómez Mazara solicitó a la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) regular las aspiraciones internas de cara a las elecciones de 2028, con el propósito de evitar divisiones y preservar la gestión gubernamental.

En una carta dirigida al presidente Luis Abinader y a otros miembros de la dirección partidaria, Gómez Mazara pidió incluir el tema en la agenda de la próxima reunión de ese organismo.

El dirigente advirtió sobre los riesgos de que los intereses particulares se impongan a las responsabilidades públicas y cuestionó el uso de recursos del Estado para promover proyectos políticos individuales.

Asimismo, planteó establecer un protocolo que regule las actividades de promoción interna fuera de los plazos electorales.

Gómez Mazara también llamó a la prudencia en la competencia entre aspirantes, ante la posibilidad de que los enfrentamientos y ataques personales afecten la unidad de la organización oficialista.

dh/am