Guido deposita querella ante PEPCA contra Dauhajre por caso Odebrecht

SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara, depositó una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el economista Andrés Dauhajre, por su presunta participación en escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht.

Fundamentó su denuncia en los documentos presentados en la investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la cual Dauhajre aparece como beneficiario de 3.5 millones de dólares y un aparatamento en Estados Unidos valorado 2 millones de dólares por haber unfluenciado para que el Gobierno de la República Dominicana asignara la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina a la empresa Odebrecht.

“Hay otros elementos que tipifican la operación y la participación de Andrés Dahuajre, lavado de activos, evidentemente violación a todo el ordenamiento impositivo en la República Dominicana, porque su compañía Baker Street Financial no aparece operando en el País”, agregó.

Resaltó que, si en un plazo de 45 días el PEPCA no inicia ningún tipo de acción, someterán una querella penal formal contra Dauhajre.

Según el informe del ICIJ, Baker Street Financial cobró cinco pagos por 3 millones 383 mil dólares entre mayo y diciembre de 2014 así como un apartamento de US$2,051,770 en un edificio de la calle 52, en el centro de Manhattan.

Dos de esos pagos provienen de la empresa Fincastle Enterprises Ltd, registrada en Bahamas y una de 20 offshore creadas por Odebrecht para entregar los sobornos.