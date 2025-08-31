Guardianes liberan al inicialista dominicano Carlos Santana

CLEVELAND — La tercera etapa de Carlos Santana con los Cleveland Guardians ha llegado a su fin.

Los Guardians anunciaron el jueves la liberación del veterano primera base, lo que pone al veterano de 39 años a disposición de los equipos que buscan un bateador veterano en su alineación.

Santana firmó un contrato por un año en diciembre y ha participado en 116 partidos con Cleveland esta temporada. Conectó 11 jonrones con 52 carreras impulsadas, además de registrar un promedio de bateo de .225, un porcentaje de embase de .316 y un slugging de .333.

Ha jugado 11 de sus 16 temporadas con los Guardians, incluyendo cada una de sus primeras ocho. También ha jugado para Kansas City, Filadelfia, Minnesota, Pittsburgh, Seattle y Milwaukee.

Ganó un Bate de Plata de la Liga Americana y fue All-Star en 2019 durante su segunda etapa en Cleveland, además de ganar un Guante de Oro de la Liga Americana en 2024 con los Mellizos.

Los días de Santana parecían contados el último mes, ya que perdió tiempo de juego ante jugadores más jóvenes, como Kyle Manzardo y C.J. Kayfus.

