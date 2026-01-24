Grupo Niche iniciará una gira internacional en Dominicana

Grupo Niche, de Colombia

SANTO DOMINGO. — El Grupo Niche, una de las agrupaciones de salsa más emblemáticas de Colombia, iniciará su gira internacional 2026 el sábado 21 de febrero en la República Dominicana, con un concierto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La información fue confirmada por la empresa Valenzuela Productions, presidida por el empresario Amable Valenzuela, quien adelantó que el público podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel.

GIRA “NICHE DISCO TOUR”

“Niche Disco Tour” es el nombre de la gira, una de las más esperadas por el público dominicano amante de la salsa.

Los actuales vocalistas del Grupo Niche, reconocidos por preservar el legado de su fundador Jairo Varela en la etapa moderna (2021-2026), son Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque.

El concierto incluirá los temas “Gotas de lluvia”, “Ana Milé”, “Hagamos lo que diga el corazón”, “Busca por dentro”, “Una aventura”, “Atrevida”, “A prueba de fuego”, “Sin sentimiento” y “La magia de tus besos”, entre otros éxitos.

VIGENCIA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Fundado por el productor y compositor Jairo Varela, ganador de varios premios Grammy, el Grupo Niche mantiene una sólida conexión con el público latinoamericano, respaldada por más de 45 años de trayectoria.

En los últimos años, la agrupación ha reforzado su vigencia con colaboraciones destacadas de sus temas clásicos junto a artistas colombianos de renombre, como Carlos Vives.

Las boletas para el concierto están disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.

agl