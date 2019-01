Grupo Lima y EE.UU piden a Maduro no juramentarse y entregar el poder

En una declaración conjunta, los 12 países que conforman el Grupo de Lima y Estados Unidos pidieron al presidente Nicolás Maduro abstenerse de tomar posesión del cargo para un segundo periodo presidencial y entregar el poder a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, hasta que se realicen nuevas elecciones.

Maduro contempla prestar juramento el próximo 10 de enero para gobernar hasta 2025.

En el texto, los países miembros de la organización reiteran que no reconocerán la legitimidad del nuevo período presidencial del régimen de Nicolás Maduro. Igualmente expresan su profunda preocupación “por el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio producto de la grave crisis política y humanitaria en ese país”, indicó la cancillería peruana en un comunicado.

Los participantes reevaluarán sus relaciones diplomáticas con Venezuela, “en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país”, indicaron.

Estados Unidos no integra el Grupo de Lima, pero el Departamento de Estado anunció previamente que Pompeo participará desde Washington, informó la agencia The Associated Press.

Gobierno venezolano reacciona Antes de que se diera la reunión, ya había provocado una respuesta por parte del gobierno venezolano. El ministro de relaciones exteriores, Jorge Arreaza indicó que los participantes estaban recibiendo órdenes del presidente Donald Trump. “¡Vaya muestra de humillante subordinación!”, tuiteó Arreaza.

Venezuela encara la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos socialistas caracterizadas por una hiperinflación, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión.

La crisis además ha provocado la migración hacia otros países de 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según cifras estimadas de la ONU

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía conforman el Grupo de Lima, que se creó por iniciativa de Perú en 2017.

El recién electo gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de votar.