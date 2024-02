Gremios empresariales valoran positivo el discurso de Abinader

José Nelton González, Euri Ándujar, Luis José Bonilla Bojos, Laura Peña Izquierdo y Leonel Castellanos Duarte

SANTO DOMINGO.- Los principales gremios empresariales de la República Dominicana valoraron como positivo el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional.

Resaltaron la importancia de la estabilidad económica y financiera del país, así como las políticas fiscales y monetarias y su impulso a los sectores productivos.

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), José Nelton González, calificó la alocución como amplia y optimista.

“Valoramos las iniciativas que enmarcan la participación de los jóvenes, en especial las referidas a la creación de empleos formales que conforme a las cifras registran unos 616,192 y de cómo el 66.4% de todos de los empleos creados en el último trimestre del 2023 corresponden a personas menores de 35 años», expresó.

Explicó que «en este sentido, cobra mayor relevancia la modernización del Código de Trabajo para desarrollar un sistema que promueva la productividad y la competitividad, integrando las nuevas tecnologías, las modalidades de trabajo, la promoción de empleos de calidad, la generación de productos y servicios de mayor valor agregado».

Indicó que «esta rendición de cuentas estuvo enfocada en resaltar el comportamiento de la recuperación de la economía dominicana, destacando su posicionamiento frente al resto de los países de la región y a los sectores clave como el Turismo y las Zonas Francas y el impulso de la Inversión Extranjera Directa».

«Desde ANJE deseamos que la economía dominicana continúe en esta senda de crecimiento y desarrollo, bajo los lineamientos trazados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)», subrayó.

ANEIH

De su lado, Euri Ándujar, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), consideró que el discurso irradia certidumbre a los sectores productivos del país que se sentirán impulsados a seguir fomentando la iniciativa privada e inversión de capital.

A su juicio, merece resaltar la mención en torno a la inversión en generación eléctrica tanto en combustibles fósiles como renovables, de que otorgarán una capacidad instalada con potencial superior a la demanda proyectada del crecimiento de la economía, así como el marco regulatorio para el mismo.

«No obstante, en la ANEIH observamos que no refirió la posibilidad de un plan para la sostenibilidad para las EDE, y cuando planteó que no hay apagón financiero, no dijo nada respecto a qué se piensa implementar para contrarrestar las pérdidas de electricidad», afirmó.

Precisó que «indudablemente, la estabilidad macroeconómica exhibida de los últimos años permite que el clima de negocios propicie un entorno en el que las empresas e industrias puedan seguir aportando al crecimiento económico de la nación».

Destacó también las inversiones en la región sur, donde «se encuentra las más baja tasa de desarrollo, y que todos los gobernantes se han olvidado, sobre todo la frontera, así como el capital destinado a los hospitales regionales y las extensiones de la UASD en Azúa y Pedernales, así como la apertura de centros de Infotep».

ADOZONA

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) valoró que Abinader haya reconocido el «excepcional» momento que viven las zonas francas y descrito a ese sector como «un pilar fundamental de la economía dominicana».

Luis José Bonilla Bojos, presidente del gremio, dijo que los datos presentados por el Mandatario muestran claramente la magnitud de los logros alcanzados por este sector estratégico durante el último año.

«Es un honor que nuestro presidente tome en cuenta y destaque el rol vital que nuestras zonas francas juegan en el desarrollo económico y social nacional, lo cual refleja un compromiso firme con el fortalecimiento y crecimiento de este sector estratégico. Por esto es primordial proteger y fortalecer el marco legal del sector, ya que este aspecto es esencial para garantizar su buen funcionamiento y su continuo desarrollo en beneficio del país y de todos los actores involucrados», afirmó.

Adozona reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno y otros actores relevantes, para continuar el impulso del desarrollo y la competitividad del sector de zonas francas en la República Dominicana.

COPARDOM

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, opinó que la alocución del Mandatario, en la que resaltó la estabilidad macroeconómica, la recuperación del empleo y el clima de paz que se consolida día a día, «son elementos que crean las condiciones de confianza para los sectores patronales, el aparato productivo y contribuye a atraer nuevas inversiones desde el exterior».

“Esperamos que continúe la consolidación y que aprovechemos la coyuntura para dotar el país de legislaciones que fomenten el crecimiento inclusivo y el empleo formal”, expresó.

UNE

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos Duarte, consideró que, de cara al crecimiento y dinamismo que muestra la economía nacional, el próximo paso sería entonces abrir una mesa de trabajo en cuya instancia se discutan y definan las reformas estructurales prioritarias y resultan inaplazables.

Tras valorar positivamente el discurso, opinó que la coyuntura es propicia para iniciar un diálogo conjunto con todos los actores involucrados en el proceso de reformas, particularmente en la fase previa al certamen electoral del 19 de mayo próximo.

«Todos sabemos que en la agenda nacional hay reformas concretas que son impostergables, tales como las de los ámbitos económico, social e institucional, por ende, su análisis e impacto es más efectivo si se ejecuta con un desempeño macro favorable y no en condiciones críticas; y por supuesto, involucrando a la clase política del país a fin de llegar a un consenso general de compromiso, antes de conocer los resultados del torneo electoral presidencial y congresual», enfatizó.

Respecto al tema eléctrico citado por el Mandatario, el presidente de la UNE argumentó que, si bien es cierto que se está despachando el 98 % de la energía, el costo sigue siendo muy elevado para la ciudadanía mediante el subsidio eléctrico, debido a que se trata de un tópico que debe verse integrado con la distribución.

«Las fallas y averías que ocurren en las redes de distribución constituyen el tema neurálgico del sistema eléctrico, que se deben rehabilitar y por tanto hay que prestarle atención, no es tema de generación, ese es el punto», declaró.

Asimismo, refirió que el presidente Abinader no abundó sobre la estrategia de política comercial que llevará a cabo con Haití, en virtud del impacto negativo que la paralización de actividades de intercambio está reportando sobre las exportaciones locales.

Propuso la articulación de una ruta de trabajo que promueva la creación de conciencia en todos los sectores, políticos, empresariales y la ciudadanía en general, acerca de la importancia, efectividad y objetivos que reviste reiniciar el proceso de reformas, para cuando se formulen propuestas concretas ya existirá una labor preliminar con un alcance de puntos concertados, así como los puntos de vista unificados junto a las propuestas de la representación política partidista.

