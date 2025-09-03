GRECIA: Consulado anuncia mejora en servicios legales

ATENAS.- El cónsul general de la República Dominicana en Grecia, Rómulo García Marmolejo, informó a la comunidad dominicana en Grecia que han puesto en marcha actividades en defensa de sus derechos y la mejora de los servicios legales.

Tras un encuentro con el doctor Fotios Apyropoulos, García dijo que los dominicanos cuentan con el apoyo del presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y «es nuestro deber garantizar los servicios necesarios».

«Este encuentro refuerza nuestra misión de garantizar acceso a servicios legales de calidad para la diáspora dominicana en Grecia», expresó. «Trabajamos para facilitar trámites migratorios, asesoría en situaciones de vulnerabilidad y una comunicación más fluida entre la comunidad y las autoridades consulares”, agregó.