Grave impacto de los desechos plásticos  en RD y el mundo

La reciente cumbre de la tierra y sobre todo las últimas conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebradas en Naibori Capital de Keniaen África, en marzo del 2019 y la efectuada en el mes de septiembre en New York, han llamado la atención del mundo sobre los efectos del Cambio Climático y el Calentamiento Global, lo cual constituye una de las principales preocupaciones del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), a fin de asegurar al país y al mundo un mejor futuro.

Al efecto, en la dirección técnica del CRD hemos seguido de cerca esta problemática y queremos compartir observaciones y algunas conclusiones sobre estos temas tan puntuales y que nos tocan de manera directa a todos los dominicanos y los habitantes que conforman la población mundial.

Producción de Plásticos en el Mundo

Uno de los problemas que nos afecta significativamente es el uso generalizado y cada vez más creciente de plásticos en sus diferentes formas. En las últimas 7 décadas esto se han convertido en uno de los grandes problemas ambientales de la humanidad.

Su relativamente bajo costo y su versatilidad y diversidad de uso, hace que esté presente en todas las actividades humanas.

Para tener una idea de la cantidad de plásticos que consumimos en el mundo me referiré a solo dos renglones de uso generalizado de materiales desechables de un solo uso:

· Cada minuto se produce más de un (1) millón de botellas plásticas, unos 500 millones de unidades por año.

· De igual forma se producen 5 Billones de Bolsas Plásticas de un solo uso equivalente a 10 millones de bolsas cada minuto.

Si a esto se suman las distintas modalidades de plásticos, nos indica que estamos frente a una verdadera montaña de materiales no degradable.

La totalidad de plástico que genera la industria cada año se acerca a las 500 mil toneladas; de estos el 40% se utiliza en envases en la industria alimentaria en sentido general y el resto tiene un uso tan amplio como la variedad de los mismos.

Las cifras anteriores provienen de estudios recientes de la ONU que han sido presentados en las recientes conferencias sobre el Cambio Climático, señalando que de este cumulo de plásticos,una ínfima parte que no rebasa el 9%, es reciclada y el 12 % es incinerada, el 79% de los mismos terminan en los vertederos la más de las veces improvisados y sin manejo alguno y en los ríos y cañadas que los vierten a los océanos.

La incineración en sí misma es una solución muy poco efectiva pues si bien elimina los plásticos es generadora de una serie de gases tóxicos de efecto invernadero, que son catalizadores del calentamiento global y el cambio climático.

Tendencia del Consumo de Plástico

El ritmo del crecimiento Industrial y Comercial del mundo tiende a crear la base para un crecimiento desbordado del consumo de plástico a nivel global.

Según los estudios de la ONU, de seguir la tendencia actual, para el 2050, es decir, en apenas 30 años, la producción sólo de los dos renglones citados aumentará a 12 mil millones de toneladas métricas, es decir 12 billones de toneladas, algo que al tratarse de productos de un solo uso se tornaría insostenible, si se mantiene el mismo esquema de no reciclar los mismos.

El Gran Vertedero del Mundo

Durante más de 7 décadas los océanos han sido el gran receptáculo de los desperdicios sólidos biodegradables y no degradables como son los plásticos; adicionalmente, los mares y océanos reciben miles de toneladas de residuos petroquímicos que tampoco son degradables ni a corto ni mediano plazo.

Es conocido que los plásticos no degradables tardan entre 100 y hasta 600 años para su descomposición, lo que produce una sobre acumulación que cada día pone más en peligro la vida marina y su biodiversidad.

Esta problemática es mayor pues el plástico, en su proceso lento de descomposición genera lo que se conoce como el Micro Plástico o partículas que no son captadas a simple vista y que son absorbidas por la Fauna Marina, que las consumen como si se tratase del Zooplancton que es el alimento por excelencia de las diferentes Especies que habitan en los mares y océanos.

La Sopa de Plástico como popularmente se le llama se incorpora a través del consumo de las Especies Marinas a la Cadena Alimentaria, con la consecuencia fatal que esto genera en hombres y animales.

Las Islas de Plásticos

Al ser los Mares y Océanos el destino final de esos plásticos no degradables, han surgido verdaderas islas de plásticos en los océanos aunque el término parezca exagerado. Estas islas cubren un territorio en el mar igual o más grande que el Continente Europeo.

Estudios revelan que debido al giro de las Corrientes Marinas, solo en el Pacifico Norte se acumula basura en un área que puede alcanzar la Extensión de Rusia.Esta Basura no es solo Física (vasos, botellas, bolsas plásticas, envases, etc.) sino también áreas inmensas de micro plásticos, tal como hemos señalado, que no se ve a simple vista, pero que está ahí dañando la fauna marina.

Población Mundial versus Recursos Naturales

La Población Global al 2019 supera los 7500 millones de habitantes; de 1990 del 2019 creció en 2200 millones es decir casi un 42%; para el 2050 se proyecta una población de 9700 millones, 1700 millones más que la población actual lo que indica que en los 60 años comprendidos desde 1990 al 2050 la población del mundo se habrá duplicado y con ello habrá más demanda de plásticos, de combustibles fósiles, de madera para vivienda y de mayor producción de alimentos diversos.

Pero ¿Qué ha pasado o está pasando en ese mismo periodo con los recursos naturales que garantizan la vida en el planeta?

Estudios recientes de la FAO indican que de 1990 al 2005 se deforestó en el mundo a un ritmo de 10 hectáreas por minutos; de esa fecha al 2019, este ritmo lejos de disminuir se ha incrementado, sobre todo en los grandes pulmones del mundo, aumentando la desertificación del planeta.

Este es el camino por el cual transitan las generaciones presentes mientras que los gobiernos y sectores empresariales dominantes pretenden vivir de espaldas a esta aplastante realidad pues entienden que cambiar de política es reducir sus ganancias: Estamos acumulando dólares a cambio de la vida del planeta.

La Dirección Técnica del Consejo Regional de Desarrollo, Inc., (CRD) mediante este trabajo sobre la problemática de los plásticos en el mundo y el país, pretende aportar datos e ideas tendentes a la creación de una conciencia responsable sobre algo que afecta al mundo y a nuestro nación de una forma tan directa.

JPM