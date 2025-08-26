Grand Slam Junior Caminero empata record de Albert Pujols

TAMPA.- Junior Caminero continúa viviendo un gran momento en la temporada MLB 2025 y este domingo 24 de agosto llegó a 37 jonrones en su cuenta personal.

El pelotero dominicano de Tampa Bay Rays castigó a St. Louis Cardinals con un Grand Slam, que le sirvió para empatar una hazaña de nada más y nada menos que de Albert Pujols.

El joven tercera base quisqueyano está jugando este año su primera campaña a tiempo completo, y en cada compromiso demuestra el porqué ha sido de los latinos con mejor rendimiento en el presente curso de la Gran Carpa.

Junior Caminero se ha afianzado este 2025 como pieza clave en el lineup de Mantarrayas y gracias a sus batazos ha conseguido una buena cantidad de marcas, colocándose a la par e incluso superando a legendarios que han jugado en el mejor beisbol del mundo.

Además, el pelotero dominicano de 22 años demuestra en esta segunda mitad del calendario que no fue casualidad verlo representar a la Liga Americana en el más reciente All-Star Game.

Junior Caminero se sienta en la mesa de Albert Pujols

En la jornada de este domingo, el antesalista dominicano no perdonó a la franquicia de San Luis con su poder, al sacudir un enorme jonrón con las bases llenas, para así llegar a 37 en la presente campaña de la MLB. Ese batazo llegó en el quinto inning y colocó la pizarra 5×0 favorable a Tampa Bay Rays.

El lanzador Matt Svanson fue quien sufrió el poder del joven slugger, ya que dejó una recta de cuatro costuras en su zona de poder y este se la desapareció por el jardín derecho del George M. Steinbrenner Field. Esa conexión tuvo una velocidad de salida de 106 millas por hora, un ángulo de partida de 28 grados y alcanzó los 381 pies de distancia.

Con ese jonrón, Junior Caminero igualó los 37 jonrones de Albert Pujols en el 2001, por lo que ahora ambos comparten el primer lugar de la lista de dominicanos con más cuadrangulares en su temporada de 21 años, tomando en cuenta que el antesalista cumplió sus 22 años en julio.

Esta hazaña resalta aún más considerando la juventud de este jugador y el impacto inmediato que ha tenido en la MLB, mostrando un poder ofensivo que promete grandes cosas para su joven carrera.

Además, el hecho de estar hombro a hombro con «La Máquina» en esta estadística habla de su calidad como bateador y también de la proyección que tiene para convertirse en una figura trascendental en el beisbol dominicano.

2025 lleno de historia para el toletero

En 124 juegos celebrados hasta ahora, Junior Caminero tiene unos números que lo hacen ser uno de los líderes de su equipo. Hasta ahora, presume de 124 hits, entre ellos 21 dobles y sus 37 jonrones, además, acumula 91 carreras remolcadas, 75 anotadas y promedio de .256.

Esas cifras le permiten afianzarse como la cara de la organización y uno de los nuevos rostros que llegaron para apoderarse de las Grandes Ligas, por lo que incluso hay probabilidades de que pueda superar la suma de los 40 batazos de vuelta completa este mismo año.

of-am