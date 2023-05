Google y las redes están matando a Leonel (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

Almomento.net hizo un buen servicio al país al publicar de manera simultánea en su frontpage dos informaciones que dejan muy mal parado al Dr. Leonel Fernández.

Fernández dijo el domingo en nota que remitió a almomento.net y a otros medios informativos que el actual gobierno «sólo da picazos», es decir, que solamente inicia obras, «y no construye nada».

Ocurre que también el domingo el presidente Luis Abinader inauguró en Monte Plata la construcción de: a) un centro de atención integral a la primera infancia; b) amplió el acueducto con una inversión de RD$250 millones y c) reconstruyó la carretera Chirino-Monte Plata, reclamada por más de 40 años.

Durante esos 40 años discurrieron 20 años de gobierno que Fernández conceptualizó, de los cuales presidió 12, lo que contiene la ironía de que esa carretera la acaba de inaugurar el gobierno que él dice no construye.

Obviamente advertido de que Fernández no estaba diciendo verdad, el titulista de almomento.net entrecomilló la frase “sólo da picazos y no construye nada” para no comprometer al medio con tamaña mentira.

En la rendición de cuentas del 27 de febrero el presidente Abinader enumeró 271 obras públicas inauguradas hasta entonces, sólo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha informado que tiene en agenda inaugurar otras 45 obras hasta agosto, al cumplirse 3 años del gobierno Abinader.

Los responsables de la construcción de obras tienen documentado que al final del presente gobierno quedará inaugurada tal cantidad de obras públicas como no lo hizo jamás una administración de 4 años, y todo ello pese a los efectos recesivos e inflacionarios del Covid 19 y la guerra de Ucrania.

Fernández conoce esos datos. Poseo información de que tiene un minucioso inventario de todas las obras gubernamentales en ejecución, y en complicidad con ciertas bocinas tiene articulada una campaña de denuncias sobre aquellas que por alguna razón justificada acusan algún retraso.

Tiene montadas acciones como un cumpleaños que se le hizo a un puente que aún no cumple los 6 meses, la ocupación de iglesias y otras faenas parecidas en obras a las que les pasaron los 20 años del PLD y ni para allá miraron.

Resulta increíble ese torpedeo de Fernández cuando durante los 5 gobierno sque conceptualizó no le fue resuelto al pueblo ni uno solo de los problemas estructurales que lo afectan.

No resolvió, ni siquiera empezó a resolver, la falta de agua potable, los déficits de viviendas, de los sistemas de salud y seguridad social, educación de calidad, seguridad ciudadana, sistema eléctrico, caos en el tránsito, daños al medioambiente, masiva inmigración ilegal, proliferación sin control del narcotráfico, etc.

En cambio, sí dejó una larga estela de corrupción, impunidad y descalabro institucional que están siendo encarados en la actualidad.

Creo que como siempre Leonel está jugando a que este es un pueblo de tarados, que no sabe conceptualizar y que él se le puede presentar como un recién llegado al país, a la política y a las gestiones gubernamentales.

Su único pequeño problema ahora es un señor llamado Google, las redes sociales y que la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación le han dado magnitudes de velocidad y horizontalidad a los datos que todos estamos al tanto de todo, todo el tiempo.

Eso explica que pese a toda la fantasía con que quiere embaucar al pueblo, es el político de mayor rechazo en estos tiempos, qué te parece, Cholito.