Gonzalo sería inscrito como candidato presidencial del PLD
SANTO DOMINGO.- Grupos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inscribirían a Gonzalo Castillo para la nominación presidencial en la reunión este domingo del Comité Central.
En diciembre pasado un grupo de dirigentes anunciaron su respaldo al exministro de Obras Públicas como candidato presidencial peledeista y adelantaron que trabajarían a nivel nacional para alcanzar el mayor apoyo en su favor.
CANDIDATURA SERIA VALIDADA POR EL CC
Según informaciones no confirmadas, Castillo será validado por el Comité Central del PLD, convocado para conocer la lista preliminar de aspirantes y dejar iniciada una ruta de trabajo de cara a seleccionar su candidato presidencial con apego a los mandatos legales y estatuario.
Quienes respaldan a Castillo alegan, entre otros argumentos, que éste es quien garantiza la unidad y el retorno del PLD al poder.
