Gonzalo sería inscrito como candidato presidencial del PLD

Gonzalo Castillo.

SANTO DOMINGO.-  Grupos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inscribirían a Gonzalo Castillo para la nominación presidencial en la reunión este domingo del Comité Central.

Para este 22 de febrero más de mil 600 dirigentes del PLD están convocados para definir las precandidaturas que el PLD pretende elegir este año, de quien debe encabezar la boleta electoral del 2028.

En diciembre pasado un grupo de dirigentes anunciaron su respaldo al exministro de Obras Públicas  como candidato presidencial peledeista y adelantaron que trabajarían a nivel nacional para alcanzar el mayor apoyo en su favor.

CANDIDATURA SERIA VALIDADA POR EL CC

Según informaciones no confirmadas, Castillo será validado por el Comité Central del PLD, convocado para conocer la lista preliminar de aspirantes y dejar iniciada una ruta de trabajo de cara a seleccionar su candidato presidencial con apego a los mandatos legales y estatuario.

Quienes respaldan a Castillo alegan, entre otros argumentos, que éste es quien garantiza la unidad y el retorno del PLD al poder.

an/am

