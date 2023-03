Gonzalo dice estar detenido «injustamente», pide calma a seguidores

Gonzalo Castillo.

Santo Domingo, 20 mar.- El ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, arrestado junto a otros antiguos altos cargos del Gobierno pasado por supuesta corrupción, afirmó este lunes que está «injustamente sometido» a un proceso que lo aleja de su familia.

Castillo, quien fuera exministro de Obras Públicas, dirigió un mensaje a sus seguidores que y en que asegura ser un «hombre de fe en Dios, fe en mi pueblo y fe en la Justicia».

El exfuncionario fueron arrestado la madrugada del domingo en un amplio operativo del Ministerio Público, que incluyó la detención de otras 18 personas, incluyendo los exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Hacienda Donald Guerrero.

«A mis compañeros de partido y ciudadanos solidarios que se manifestaron hoy ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Quiero agradecerles que, ante un momento difícil, estén conmigo hoy, como siempre he estado con ustedes», dijo el político.

Este lunes, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue escenario de disturbios, con cuatro legisladores heridos, cuando seguidores del PLD lanzaron piedras al edificio y la Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos, en protesta por la operación anticorrupción.

«Su apoyo me sirve de aliento y me da fuerzas. Me hace comprender que mi lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros, y que ellos lo recuerdan. Pero quiero pedirles una cosa más: quiero pedirles calma», expuso Castillo.

En ese sentido, escribió que «nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia. Que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos».

El también empresario aseguró tener la razón y expresó su confianza en la Justicia.

«Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre», concluyó.

Según un comunicado de la Procuraduría General de la República, los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos.EFE