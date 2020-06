Gonzalo Castillo tiene 42.9% y Luis Abinader un 39.2%, según Polimetrics

Gonzalo Castillo y Luis Abinader.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, es el favorito para ganar las elecciones del 5 de julio, con un 42.9 %, seguido por Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con un 39.2%.

Según la más reciente encuesta de la firma Polimetrics, dada a conocer este martes, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, obtendría un 9.6%; Guillermo Moreno, de Alianza País, 1.8%; los que no votarías son un 1.7%; mientras que no saben o no responden un 4.8%.

A los encuestados se les preguntó: ¿suponiendo que las elecciones presidenciales fueran hoy, por quién votaría usted, entre…?.

Gestión del Gobierno frente al COVID-19

Sobre la valoración de la gestión del gobierno para afrontar el coronavirus, el 63.7% la considera muy buena o buena; el 33.3% la valora como mala o muy mala, mientras que el 3.% no sabe o no responde.

Al ser cuestionados si los gobiernos del presidente Danilo Medina han beneficiosos para el país, el 67.7% contestó que sí; el 30.0% respondió que no y el 2.3% no sabe o no contesta.

Información sobre el estudio

La encuesta fue realizada a nivel nacional en visitas a los hogares y cumpliendo el protocolo para el COVID-19 los días 20 y 22 de junio.

El universo de los entrevistados incluyó la población de 18 años de edad y más.

La muestra abarcó 1,220 entrevistas y la distribución muestral es proporcional a la población según el CENSO de la Oficina Nacional de Estadística, cumpliendo las cuotas por género, edad, provincia y hábitat.