Gonzalo Castillo llama a LF a que deje a congresitas que decidan sobre reforma

SANTO DOMINGO.- El ministro de Obras Públicas y miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, pidió al expresidente Leonel Fernández y sus seguidores que dejen tranquilos a los congresistas para que decidan sobre la reforma constitucional que permitiría la reelección del presidente Danilo Medina.

Pidió a los sectores que están adversando la reforma constitucional a dejar la confrontación y estar implantando el caos.

«Esos sectores que se han manifestado contra la reforma constitucional están perdiendo credibilidad en la sociedad dominicana», afirmó.

Dijo que “la reforma hay que dejarla al Congreso, que es un poder del Estado, hay que dejarlo que legisle. Nosotros hemos llamado al sector que nos adversan en el Partido de la Liberación Dominicana a que dejen el camino de la confrontación, el caos y el desorden”.

Recordó que «el PLD siempre ha tenido una disciplina férrea, una disciplina donde los temas se discuten dentro del partido».

Explicó que «lo que ha habido frente al Congreso es una sublevación de las minorías que consideran tener la razón y han estado exhibiendo actitudes tipo pandillas implando el caos y el desorden».

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros entendemos que lo que hay que tener es un debate sobre las ideas y su la reelección es buena o no es buena, lo que hay es que debatirlo con ideas”, manifestó Castillo en el programa del Zol de la Mañana.

Explicó que «el sector que noos adversa dentro del PLD y que encabeza Fernández estaba inhabilitado luego de las elecciones del 2008. Sin embargo, ellos modificaron la Constitución y se rehabilitaron para poder venir por dos periodos más, para cinco periodos. Entonces mi presidente, el mejor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana, que tiene dos periodos, y cuando aspira apenas al segundo, lo llamaron el Trujillo del Siglo XXI. Así no”.

«Las personas que actúan de esa forma lo que hacen es perder la credibilidad del pueblo dominicano, porque Leonel Fernández se benefició de la fuerza de Danilo Medina para ser habilitado en la reforma constitucional del 2010», subrayó.

Dijo que «ese grupo va a de mal en peor. Lo que debe hacer el ex presidente Fernández es dejar al Congreso que decida si modifica o no la Constitución».

“Tú no puedes confrontar a un poder legislativo y decirles las cosas son como yo quiero, no como ustedes digan. El Congreso es un poder independiente, y si ellos tienen dos millones de firmas y la voluntad del pueblo, yo no tendría miedo a que legislen y cambien”, expresó.

jt/am