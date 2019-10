Gonzalo Castillo asegura tiene como modelo de Gobierno a Juan Bosch

Gonzalo Castillo en Yaguate

SAN CRISTÓBAL.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró que tiene como modelo al líder fundador de esta organización, Juan Bosch, y al presidente Danilo Medina para mantenerse como un hombre humilde y cercano a la gente.

Sostuvo que su primera visita tras su elección como candidato fue a la tumba de Bosch donde se comprometió a seguir sus lineamientos y lograr que el PLD siga siendo la principal fuerza política del país.

“Una de las razones por las cuales fui a la tumba de Don Juan, fue para pedirle, y se lo pido y siempre se lo pediré donde quiera que él esté es que me mantenga siendo un hombre humilde, sencillo, cercano a la gente. Que me libre de la arrogancia, de la soberbia y que me libre del odio, y que, en cambio, me guíe por los senderos del amor para todos y para todas”, expresó Castillo, durante una visita a esta ciudad sureña.

Dijo que la política de estos tiempos requiere de personas cercanas que les duelan las necesidades de la gente y que las escuchen para así poder solucionar sus problemas.

Este fin de semana el candidato presidencial del PLD inició un recorrido de agradecimiento a los peledeístas y a la población por haber sido electo candidato presidencial en las primarias del pasado 6 de octubre.

Castillo sostuvo dos encuentros con la dirigencia del PLD en San Cristóbal, durante los cuales felicitó a los candidatos que vencieron en las primarias.

Fueron celebrados en el Comando de Campaña de Yaguate y en la Biblioteca del Ayuntamiento de Cambita. Participaron todos los candidatos a cargos congresuales, municipales y la dirigencia del PLD.

En la actividad acompañaron a Castillo los dirigentes Rubén Bichara; el coordinador de la provincia y miembro del Comité Político, Radhamés Segura; el senador y aspirante a la misma posición, Tommy Galán; Demetrio Lluberes; la alcaldesa y aspirante a la misma posición, Rosa Peña; los aspirantes a diputados Alexis Sánchez, Eddy Montás y Manuel Díaz, entre otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.

También, el presidente municipal del PLD en Cambita, Julio Canelo, y los alcaldes y aspirantes a la misma posición Nelson Rosario y Edwin Garabito, también de Cambita, y Tony Ramírez, de Los Cacaos.

