Gonzalo Castillo afirma garantiza el verdadero cambio que necesita la RD

Gonzalo Castillo en Bani.

BANÍ.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este domingo que él representa el verdadero cambio seguro que necesita el país y es la garantía de que todo lo que se ha logrado en los gobiernos del presidente Danilo Medina no se pierda.

“Yo soy el cambio seguro. Voy a continuar la labor de Danilo Medina y sobre esa base, vamos a hacer mucho más. La gente no quiere retórica ni teoría, quiere nuevas ideas y soluciones pragmáticas a sus problemas. La gente no quiere que todo lo que se ha logrado se pierda, y yo soy la garantía de que no se perderá”, planteó.

Enfatizó que en sus manos República Dominicana “continuará siendo la mina de oro del Caribe y la región, la economía que más crece, la de más avance y la que más brilla”.

Indicó que en su gobierno el país continuará avanzando, duplicando las visitas sorpresas, el financiamiento al campo, y manteniendo la estabilidad y el crecimiento macroeconómico.

Destacó que como buen discípulo auténtico del presidente Danilo Medina continuará con su gran obra de gobierno, la cual consolidará con nuevas ideas.

“Quiero decirles que el PLD va a ganar el 70% o más de todas las candidaturas municipales, y se lo decimos basado en estudios que hemos hecho en todo el país. Y digo el 70% o más porque vamos a terminar con el 72% o 73% de todas las candidaturas, no de los votos, de las candidaturas”, vaticinó.

Castillo habló durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia Peravia. Juramentó a los candidatos a alcaldes de Baní, Nelson Landestoy; Nizao, Mario Fabían y Matanza, Susy Pérez.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de El Limonal, Mirope Méndez; Las Barías, Julio Pérez; Sabana Buey, Ballardo Soto y Santana Yeison Bretón.

Previo a este acto de juramentación, realizó un amplio recorrido por la provincia Peravia, donde visitó los municipios Nizao, Paya, Matanza y Baní en apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados, con miras a las elecciones de febrero del 2020.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Rubén Bichara, quien también es su jefe de campaña; Radhamés Segura, y Andrés Navarro. También del miembro del Comité Central Nelly Melo; así como del senador Wilton Guerrero y la diputada Mercedes Rodríguez; además de Angelita de Vargas, en representación de Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

of-am