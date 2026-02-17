Gobierno triplicó presupuesto Presa Monte Grande; dice PLD

Olgo Fernández.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declaró este martes que el presupuesto de la presa de Monte Grande, que inicialmente fue de 249 millones de dólares, se ha triplicado en el actual Gobierno.

El exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) Olgo Fernández, ratificó recientes declaraciones en ese sentido del expresidente Danilo Medina.

El también miembro del Comité Central del PLD señaló que ciertamente la presa terminaría costando entre 600 y 800 millones una vez concluidas las obras complementarias.

ABINADER TRIPLICO PRESUPUESTO VÍA CONGRESO

Recordó que ese contrato fue firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que comenzó a desembolsar el préstamo en el 2018 y con ese dinero llevaron la obra a un 58%, gastando 112 millones de dólares.

“Con ese dinero y la contrapartida local, que le cae a la institución para pagar los servicios locales, como indemnización a las familias que fueron desalojadas llegamos a ese porcentaje”, explicó.

Entrevistado en el programa Despierta con CDN, Fernández dijo que el costo se triplicó porque en el 2022 el presidente Luis Abinader envió una carta al Congreso Nacional solicitando elevar el techo del contrato en un 25%.

Lo cual, dijo, elevó a 663 millones de dólares con el mismo banco BCIE y acogiendo una adenda del mismo contrato que establece un 25 por ciento para elevar el techo.

