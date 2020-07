El grueso de los cargos estatales, tanto de las instituciones centralizadas como descentralizadas, están sin designar por parte del presidente electo de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader.

Pero partiendo de los mensajes públicos que hace Luis Abinader, a través de su cuenta de Twitter, en los cuales ha dado nombres de candidatos a funcionarios, como también ha hecho anuncio de la disolución de instituciones, se infiere que hará un gobierno transparente a partir del 16 de agosto.

No tengo el honor de conocer a algunos de los candidatos a puestos gubernamentales mencionados por Luis Abinader. Pero tampoco he escuchado versión negativa de ninguno. Y Otros –a los que he dado seguimiento a su trayectoria por los medios de comunicación social— gozan de la aprobación de la gran mayoría de la gente, incluyendo el apoyo del suscrito.

Entre estos últimos se encuentra Alejandro Fernández W., reconocido economista, consultor, comentarista y columnista. Me luce un hombre coherente en los enfoques de tipo económico que hace. Además, tiene buena reputación pública, a pesar de pertenecer a un ámbito, como el económico, en el que abundan los consultores trepadores, que procuran formar parte de todos los gobiernos.

A otros he tenido el privilegio de tratarlos personalmente y conozco bien las cualidades que definen a su perfil.

De José Rijo Presbot no tengo que hacer ponderación, pues es un economista, estudioso e investigador actualizado, que sabe de presupuesto y es honesto. Excelente designación.

Tampoco tengo que ofrecer mi versión dedoña Milagros Ortiz Bosch, cuya trayectoria todos conocen. Pudo ir a un puesto de mayoresatribuciones, con presupuesto, pero por su edad y sus prendas morales presidir la Comisión de Etica le cae como “el anillo al dedo”.

El éxito de la gestión gubernamental que inicia el día 16 de agosto depende mucho de la educación, por ser el principal servicio que el Estado puede ofrecer y por los bajos niveles que exhiben nuestros estudiantes de educación básica.¿Y quién mejor que Roberto Furcal podía ser enviado a ese ministerio? Es un técnico competente, profesor activo, conocedor de la ADP y de los problemas generales del sector.

Muy buena, por otro lado, la designación de Milagros Germán como vocera de la Presidencia. La diva tiene muchos años de experiencia en la televisión dominicana. Es una dama culta yafable. Además, tiene muchos años condenando la corrupción pública, por lo que su perfil se ajusta a un gobierno honesto.

También satisface que Carlos Luciano DíazMorfa vaya al Ministerio de Defensa. Es un oficial preparado y decente, sacrificado y de grandes méritos. ¿Se puede exigir más?

Antoliano Peralta Romero y Deligne Ascensión no ameritan motivación, pues son dosprofesionales competentes, educados y de gran entrega a las causas del PRM y del pueblo dominicano. Y, más importante aún, gozan de buena reputación pública.

A David Collado le atribuyen realizar buena gestión en la alcaldía del Distrito Nacional, en la cual hubo transparencia en el desenvolvimiento administrativo

Y con la designación de Carlos Pimentel,actual director ejecutivo de Participación Ciudadana y representante en el país de Transparencia Internacional, como director de Compras y Contrataciones Públicas, el mensaje de de Luis Abinader es muy claro.

Y se produce simultáneamente al anuncio de la disolución de la OISOE, un nido de corrupción peledeísta que, por demás, no tiene razón de ser, porque sus atribuciones son propias del Ministerio de Obras Públicas.

Ya antes había informado disolver el Despacho de la Primera Dama, lo que revela desinterés total en privilegio familiar y particular.

Falta el grueso de los puestos públicos.Todavía no han designado a los líderes de los partidos aliados ni de los movimientos externos, que hicieron un gran aporte al triunfo electoral y en entre los cuales hay hombres y mujeres de mucho prestigio.

Ente ellos están Max Puig y Carlos Sánchez –para solo citar dos nombres–, dos dominicanoshonorables, que irían al Estado a servir en el marco del gobierno transparente y decente, como el que se propone realizar Luis Abinader.

Ya se ha anunciado que el ingeniero Eduardo Estrella, presidente de Dominicanos por el Cambio, será el presidente del Senado, uno de los hombres públicos de mayor honorabilidad en la República Dominicana, el cual anticipa que renuncia a los privilegios que tienen actualmente los legisladores, tales como barrilitos, exoneraciones de vehículos, gastos de representación, pagos por asistencia a reuniones de comisión, entre otros.

Ha creado gran expepectativa en la población dominicana la designación del próximo o lapróxima procuradora general de la República, que tendrá carácter independiente del Poder Ejecutivo,conforme al anuncio del entrante presidente de la República.

Con estos anuncios el presidente electo, Luis Abinader, da lecciones de ética a los líderes del PLD, en cuyos gobiernos prevaleció la corrupción pública y la impunidad.

danilocruzpichardo@gmail,com