Gobierno proyecta la expansión 50 % adicional de energía base

Joel Santos

SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que República Dominicana registrará un incremento de más de un 50 % en la capacidad instalada de energía base al 2028.

En un documento de prensa, el funcionario explica que en comparación con 2024, es un avance que consolida al Gobierno como la gestión que más ha impulsado la expansión del sistema eléctrico nacional en la historia del país.

Dijo que en los últimos tres años de la actual administración se habrá instalado más de 2,000 megavatios (MW) de energía base, al tiempo que la capacidad de energías renovables alcanzará alrededor de 2,800 MW, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y creando un entorno más competitivo para la inversión.

“El crecimiento económico del país está estrechamente vinculado al desarrollo energético. Si hablamos de proyectos de alto valor agregado, como los semiconductores, la minería sostenible o los centros de datos, todos dependen de una matriz energética sólida, confiable y moderna”, expresó.

PROYECTOS ESTRATEGICOS HACIA 2028

Detalló que el Ministerio de Energía y Minas continúa integrando al SENI una cartera de proyectos que fortalecerá la energía base del país.

Entre los ya incorporados citó el cierre de ciclo de SIBA, con 68 MW y Energás 4, en San Pedro de Macorís, con 130 MW.

«Energía 2000, en Manzanillo, entrará en operación en el primer trimestre de este año, con un primer ciclo simple de 300 MW, al que se sumarán 111 MW al cierre de ese mismo año, para un total de 411 MW. A estos se agregan las generadoras San Felipe I y II, en Boca Chica, que aportarán 460 MW y 240 MW entre 2027 y 2028, así como las plantas Manzanillo I y Manzanillo II, que sumarán otros 852 MW entre las dos en 2028», sostuvo.

Destacó que la capacidad instalada pasó de 555 MW en 2020 a cerca de 1,500 MW en 2024 y que esta administración concluirá con aproximadamente 2,800 MW, parte de ellos con sistemas de almacenamiento energético, lo que representa un salto cualitativo en la estabilidad del sistema.

of-am