Gobierno pagó a PNUD $13,000 MM en programas transparencia

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano fue el que más dinero transfirió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020 (13 mil millones de pesos), según reportó este lunes un medio periodístico local.

La suma por esos contratos ascendió a 237 millones 672 mil 38 dólares, conforme una investigación de la periodista Julissa Céspedes difundida en el programa Reporte Especial, de CDN.

Al respecto, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, sostuvo que a raíz de la investigación se demostró que no solo la corrupción le sale costosa al país, sino que también la transparencia tiene un costo.

El Acuerdo Básico de Cooperación entre el Gobierno Dominicano y el PNUD fue firmado en junio de 1974 y establecía un marco de asistencia desde el organismo internacional hacia el Estado dominicano. Sin embargo, los hallazgos sostienen que a partir de ese momento los convenios institucionales no han cesado, beneficiando en demasía al PNUD.

Según un informe de 2020, la contribución de los 13 mil 71 millones 962 mil 90 pesos que hizo el Gobierno al PNUD, representa la mayor contribución realizada por cualquier gobierno perteneciente a su red de donadores.

Incluso, países como Argentina, Ucrania, Egipto y Colombia no invirtieron tanto como República Dominicana en la “transparencia”.

CONTRATOS INABIE-PNUD

Entre las instituciones que han firmado contrato con PNUD para compras y asesorías figura el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que pagó más RD$2,000 millones para esos fines entre 2013 y 2021.

En 2013, el entonces director INABIE, René Jáquez, y el PNUD firmaron un convenio por 18 millones 383 mil 724 dólares, lo que representó para el Estado unos 919 millones 186 mil 200 pesos, aproximadamente.

El convenio buscaba que el PNUD apoyara a INABIE en la implementación de una estrategia integral del fortalecimiento de la gestión organizacional y operativa.

El propósito era aumentar la calidad y el impacto de todos los servicios provistos por la entidad.

La investigación revela que a este convenio se le realizaron al menos 14 enmiendas, diez en la gestión de René Jaquez y cuatro en la de Cecilio Rodríguez.

De esta forma, se elevó de 32 millones 443 mil 18 dólares a 49 millones 121 mil 58 dólares el monto a pagar, que representa unos 2 mil 750 millones 779 mil 248 pesos.

AYUNTAMIENTO DN

El alcalde David Collado firmó un contrato con el PNUD en abril del 2017 para que ese organismo condujera al cabildo al “fortalecimiento institucional y operativo en sus capacidades de compras y contrataciones”.

El ayuntamiento de la capital pagó cerca USD$4 millones, unos 200 millones de pesos, pero con el pasar de los años se les realizaron siete enmiendas que elevaron la contratación a 20 millones 15 mil dólares, que serían 1,120 millones 840 mil pesos dominicanos.

Otros programas que se realizaron durante la gestión de Collado se presupuestaron por unos 16 millones de dólares.

Asimismo, se firmaron convenios para otros cuatro programas por un monto de 2 millones 20 mil 867 dólares (101 millones 43 mil 350 pesos).

Los costos de servicios administrativos generales del PNUD para estas negociaciones fueron de 582 mil 524 dólares, unos 29 millones 126 mil 200 pesos dominicanos y los costos directos del proyecto de 38 millones 834 mil 950 pesos.

El último programa de este convenio le fue adicionado por la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, para implementar una política municipal inclusiva para los discapacitados.

Para esto, la alcaldía dispuso un presupuesto de 15 mil dólares (840 mil pesos).

En respuesta al reportaje, el PNUD explicó que no recibe pagos, porque no vende bienes o servicios ni firma contratos de servicio con entidades públicas, «porque no somos una empresa privada o de contratación externa”.

A pesar de la inversión que hizo la Alcaldía de Santo Domingo de más de mil millones de pesos, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SIMAP), que está orientado a medir los niveles de desarrollo de la gestión municipal, en marzo del 2017, un mes antes de que se firmara el acuerdo, el Ayuntamiento ocupaba la posición número 22 en el Ranking Municipal, y en la actualidad ocupa el número 24. Es decir, que subió dos puntos.