Gobierno entrega dos polideportivos en SD y Santiago

El presidente Luis abinader inaugura el polideportivo en el ensanche Luperón.

SANTO DOMINGO.- El gobierno entregó dos polideportivos para la práctica de varios deportes en Santo Domingo y Santiago.

El primero de ellos fue inaugurado por el presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en el Ensanche Luperón.

La obra devuelve a la comunidad un espacio para la práctica deportiva y actividades comunitarias.

El proyecto incluyó la sustitución total de asientos, techo, luminarias, ventiladores, extractores, oficinas y drenaje pluvial, así como la instalación de un tabloncillo. Solo se conservaron las paredes originales y la base metálica de la estructura.

Cruz explicó que esta entrega se inserta en el plan de rehabilitación y construcción de 31 techados multiuso en el Gran Santo Domingo, del cual ya se han inaugurado tres.

EN SANTIAGO

En tanto, la vicepresidenta Raquel Peña, acompañada por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, encabezó la inauguración del polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La obra fue auspiciada por el Banco de Reservas en cumplimiento a un acuerdo suscrito entre ambas instituciones.

Peña valoró las nuevas instalaciones deportivas puestas a disposición de cientos de jóvenes deportistas que cursan una carrera en la institución de estudios superiores de la región norte del país.

“Esta obra se suma a un esfuerzo amplio en favor del deporte y la juventud que, desde nuestro Gobierno y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, asumimos como un compromiso sin precedentes”, expresó la vicemandataria.

Mientras, Aguilera dijo que esta obra demuestra la firme visión y compromiso, tanto de la universidad como del Banco, en beneficio de la comunidad educativa y de todos sus moradores, principalmente los jóvenes que tienen pasión por los deportes.

“De esta manera, seguimos demostrando que apoyar al deporte ha sido una constante de Banreservas y que su presidencia ejecutiva actual, junto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, están muy conscientes del alto valor educativo del deporte”, agregó Aguilera.

of-am