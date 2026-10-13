Gobierno entrega 50 camiones recogida de desechos sólidos

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno entregó este martes 50 camiones compactadores a alcaldías y juntas distritales de 20 provincias, como parte del plan para fortalecer los servicios municipales y optimizar la recolección de residuos sólidos.

La entrega, dispuesta por el presidente Luis Abinader, fue encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, en el Palacio Nacional.

Bautista indicó que se trata de la segunda partida del programa. La primera cubrió 14 provincias y esta segunda alcanza a 18 demarcaciones adicionales, con inversión directa de la Presidencia para equipamiento de los gobiernos locales.

«La recolección de basura es fundamental para la higiene de los territorios y el embellecimiento de las ciudades», sostuvo el funcionario, al reiterar el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento municipal.

Llamó a los alcaldes y directores distritales a asegurar el uso correcto y el mantenimiento preventivo de las unidades, para garantizar su durabilidad y eficiencia. Advirtió que las solicitudes superan los cientos de equipos, pero «las necesidades son infinitas y los recursos son finitos».

AGRADECIMIENTO

Fermín Noesí, director del Distrito Municipal de Hato del Yaque, habló en nombre de los beneficiarios y valoró el apoyo del Gobierno central.

«Donde quiera que vamos y vemos los distritos y municipios limpios, llevan el nombre de Luis Rodolfo Abinader Corona», afirmó, al resaltar también el respaldo de la Liga Municipal Dominicana en la construcción de aceras, contenes y funerarias municipales.

PROVINCIAS BENEFICIADAS

Las unidades fueron asignadas a municipios y distritos de Dajabón, Duarte, El Seibo, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Samaná, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, La Altagracia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Montecristi, Monte Plata y San Cristóbal.

En el acto participaron Roger Pujols, viceministro de Ejecución de Proyectos del Ministerio de la Presidencia; Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana; Nelson Núñez, presidente de Fedomu; Leoncito José Sencilia, presidente de Fedodim; Joel López, director de Despacho; Elvis López, viceministro Administrativo; Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim, y Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola.