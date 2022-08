Gobierno en desbandada

EL AUTOR es contador público autorizado y político. Reside en Santo Domingo

Por NICOLAS MONTERO

La situación del Gobierno en estos momentos es precaria; luce errática y mal posicionada.

Los mensajes del Presidente, sus palabras y ademanes son inseguros. Luce nervioso, presionado, abatido, sólo y abandonado.

Debe hacer un alto en el camino y enderezar sus ejecutorias como Gobierno. Debe asesorarse.

Podemos decir que hay una guerra de posiciones entre él y el PRM.

El PRM no luce cohesionado alrededor del Presidente ni de un objetivo en particular. Luce un partido en el poder, pero que no es parte de las ejecutorias del mismo; aislado y con problemas propios. Cuando aparece un puesto salen a ocuparlo, pero no tiene poder de decisión en ningún sentido. Ni siquiera en la Presidencia del Senado pudieron poner a uno de los de ellos.

¿Por qué el Gobierno está en desbandada?. Solo hay que leer los últimos cambios realizados por el Mandatario. Furcal, su mano derecha, quien lo acompañó en su proyecto de toda una vida (tenían muchos años amarrando juntos ese deseo y juntos lo iniciaron) sale del Ministerio de Educación apaleado, humillado, vejado y, si existiera una justicia independiente, posiblemente sometido, acusado de escándalos en licitaciones realizadas en este organismo. (Esto último no lo aseguro porque la Justicia solo mira para un solo lado: de 40 funcionarios con escándalos apenas uno solo está detenido).

El Gobierno y Luis han entrado en su segundo año con una situación difícil. Los aires internacionales están enrarecidos. Se necesita visión, conocimientos y un equipo de hombres y mujeres capaces que acompañen al Presidente, los cuales en los primeros dos años no han aparecido, por lo cual éste luce un gobernante solo, abatido, mal asesorado y hasta con posiciones erráticas y soberbias.

Los dos años venideros son decisorios. De antemano veo la reelección de Abinader como un proyecto natimuerto porque la misma no será posible con un gobierno en desbandada y con un pueblo aquejado que se ve obligado a comprar alimentos por las nueves pueblo que está pagando el pollo a 78 pesos y con el gas de cocinar, la factura eléctrica, las medicinas, materiales de construcción y todos los artículos de primera necesidad por las nubes.

