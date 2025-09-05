Gobierno dominicano prevé duplicar exportaciones agro

José Ignacio Paliza

Santo Domingo, 5 sep (Prensa Latina) El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó hoy el compromiso del Gobierno dominicano de duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de aquí al año 2036.

Al intervenir en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana en la ciudad de Punta Cana, Paliza manifestó que el agro es un sector estratégico para la nación.

Sostuvo que además de garantizar la seguridad alimentaria, genera más de 300 mil empleos en las zonas rurales y aporta cerca del 6.0 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB).

EXPORTACIONES POR US$3,365 MILLONES

Detalló que en la actualidad las exportaciones agropecuarias y agroindustriales rondan los tres mil 365 millones de dólares, con un crecimiento del 29.5 por ciento en los últimos cinco años.

«Duplicarlas al 2036 significa superar los seis mil 500 millones de dólares, con un impacto directo en más divisas, más empleos y más oportunidades para pequeños y medianos productores», explicó.

ENUMERA LOGROS

El ministro resaltó logros recientes como la expansión del cacao, aguacate, tabaco y cigarros, así como las inversiones en infraestructura y logística «puertos, carreteras, zonas francas, aeropuertos y presas» que consolidan la competitividad del campo dominicano.

Asimismo, citó iniciativas estratégicas impulsadas por el Gobierno, como la Ley de Ordenamiento Territorial, que permitirá planificar el uso del suelo con equilibrio entre producción agrícola y sostenibilidad ambiental, apuntó.

Además, el programa Hambre Cero, con la meta de declarar al país libre de ese flagelo al final de esta gestión (en 2028); y la Hoja de Balance de Alimentos, una herramienta clave para garantizar la seguridad alimentaria.

Paliza planteó ocho frentes de acción para alcanzar la meta: planificación estratégica, diálogo público-privado, innovación tecnológica, sanidad e inocuidad, infraestructura y logística, facilitación comercial, financiamiento y seguros, y formación de capital humano.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que las exportaciones agroindustriales registraron un incremento interanual de 18 % con relación a 2023.

Resaltó el avance de productos emblemáticos como el cacao, que ya llega a 43 destinos directos, y el café tostado sin descafeinar, cuyas exportaciones crecieron en más de un 200 % en los primeros cinco meses del 2025, posicionando al país como principal suplidor en Puerto Rico, por encima de México.

Bisonó informó que desde la institución que dirige se impulsa el fortalecimiento de la agroindustria mediante iniciativas como el Pacto por la Agroindustria y la formulación de la Primera Estrategia Nacional de Fomento a la Agroindustria (ENFA).

Explicó que, a través del Aula Agroindustrial MICM–JAD, se capacitarán a más de 3,000 productores y técnicos, al tiempo que celebró la primera certificación en Denominación de Origen (DO) del aguacate “Oro Verde de Cambita”, un hito sin precedentes en Latinoamérica y el Caribe que proyecta la competitividad de la producción nacional en mercados internacionales de alto valor.

El encuentro de la JAD, bajo el lema “Retos al 2036: Estrategias institucionales para duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de la República Dominicana”, reunió a autoridades, empresarios y líderes del sector, consolidándose como un espacio clave para trazar la ruta de crecimiento del agro dominicano.

