Gobierno dominicano estudia aplicar ajustes a combustibles

Santo Domingo, 7 nov.- República Dominicana depende hoy de las importaciones para abastecer la mayor parte de su consumo de combustibles, situación que ha llevado al Gobierno a estudiar un nuevo mecanismo de ajuste de los precios internos.

El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, informó que el país consume entre 140 mil y 145 mil barriles diarios de combustibles, mientras su capacidad de procesamiento ronda los 30 mil barriles por jornada.

Esto significa que la producción local cubre aproximadamente una quinta parte de la demanda, por lo que el mercado dominicano depende de manera considerable de los productos refinados adquiridos en el exterior.

HABLA MAGIN DIAZ

En ese contexto, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que el Gobierno estudia implementar una regla automática para ajustar semanalmente los precios de los combustibles entre uno y dos por ciento, una vez disminuya la volatilidad internacional.

La iniciativa busca introducir mayor previsibilidad en el mercado y distribuir gradualmente el impacto de las variaciones externas sobre los consumidores, explicó durante el encuentro «Nueva realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles».

El funcionario señaló que las autoridades enfrentan dificultades para determinar cuánto durará el actual choque petrolero y deben equilibrar el impacto de los subsidios sobre las finanzas públicas con sus efectos en la inflación y la actividad económica.

Díaz indicó que el Gobierno prevé cerrar el año con un déficit fiscal cercano al cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB), frente al 3,2 por ciento contemplado inicialmente en el presupuesto.

Explicó que, aunque se han incrementado los recursos destinados a subsidiar los combustibles, también se han ajustado otras partidas del gasto público para contener el desequilibrio fiscal.

MINISTRO EXPLICA EVOLUCION IMPORTES LOCALES

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que la evolución de los importes locales no depende solo de las cotizaciones del petróleo crudo, pues ocho de cada 10 galones consumidos en el país llegan ya refinados.

El funcionario destacó que los costos de procesamiento han experimentado aumentos extraordinarios. Según sus datos, el margen de refinación pasó del 36 al 123 por ciento desde el inicio de la crisis, lo que ha encarecido productos como la gasolina y el gasoil, incluso en períodos de descenso del precio del crudo.

Como ejemplo, mencionó que durante la semana del 24 de septiembre el barril de petróleo bajó de 94 a 91 dólares, mientras el costo de refinación del diésel aumentó casi un 10 por ciento.

of-am