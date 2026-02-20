Gobierno dominicano busca minería sostenible con ley

Joel Santos

Santo Domingo, 20 feb.- El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la modernización de la Ley Minera constituye un paso fundamental para establecer reglas claras, fortalecer la institucionalidad y consolidar un modelo de minería sostenible en el país.

Recordó que ya existe un borrador del proyecto de ley, el cual se encuentra en fase de discusión con los distintos actores vinculados al sector.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del documento técnico «Una nueva ley minera: reglas claras para el desarrollo de la República Dominicana», elaborado por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe).

El titular de Energía y Minas precisó que el objetivo es introducir la propuesta en la próxima legislatura, dotando al país de un marco normativo moderno, alineado con los estándares ambientales actuales y las metas de desarrollo sostenible establecidas para 2036.

En cuanto a los aspectos que debe contemplar la nueva ley, señaló que debe garantizar mayor agilidad en los procesos de permisos, lo cual considera clave para atraer inversión y, al mismo tiempo, fortalecer la relación entre las operaciones mineras y las comunidades cercanas a las zonas de explotación.

«Estas comunidades deben contar con recursos disponibles y debidamente fiscalizados para su fortalecimiento», indicó, subrayando también la importancia de garantizar transparencia, con información y estudios accesibles para la ciudadanía.

El ministro sostuvo que la reforma legal debe garantizar un equilibrio adecuado entre inversión, protección ambiental y desarrollo territorial.

Santos valoró los espacios de diálogo técnico promovidos por Camipe, en los que participaron representantes del Gobierno, la academia, la iglesia, gremios especializados y el sector empresarial, como parte de un debate multisectorial sobre el futuro del marco regulatorio.

El titular resaltó la importancia económica de la minería para el país, señalando que representa aproximadamente el 50 por ciento de las exportaciones nacionales y cerca de un 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, indicó que se trata de la industria con el salario promedio más alto, duplicando el promedio nacional, lo que contribuye a la generación de empleos de calidad.

