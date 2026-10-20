Gobierno dominicano asegura tiene congelada tarifa eléctrica

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Santo Domingo, 20 oct (Prensa Latina) El Gobierno dominicano proyecta destinar unos dos mil 300 millones de dólares a subsidiar la electricidad y los combustibles, así como a financiar programas sociales y apoyar la producción agrícola durante 2026, informó hoy.

El presidente Luis Abinader informó que el subsidio eléctrico rondará los mil 570 millones de dólares al cierre del año, lo que permite mantener congelada la tarifa, mientras que el destinado a los combustibles ascenderá a unos 628 millones.

A esos recursos se agregan entre 550 y 565 millones de dólares para programas sociales y transferencias, incluidos unos 58 millones destinados al programa Bono Luz, que beneficia a 617 mil familias. También se asignan cerca de 35 millones de dólares para proteger los fertilizantes.

TARIFA SIN VARIACION DESDE EL 2022

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la tarifa eléctrica permanece sin variaciones desde 2022, aunque el importe de las facturas puede aumentar cuando los usuarios consumen más electricidad y pasan a un tramo tarifario superior.

Según explicó, el precio aplicado a los clientes que consumen hasta 200 kilovatios hora es de 6.09 pesos por kilovatio hora (unos 9.6 centavos de dólar), mientras que para consumos superiores a 700 kilovatios hora asciende a 13.09 pesos (alrededor de 20.5 centavos).

Santos destacó, además, los cambios en la matriz de generación eléctrica. Mientras en 2000 el fuel oil representaba el 88 por ciento de la generación, su participación se redujo al nueve por ciento, debido a la incorporación de gas natural, carbón y fuentes renovables.

Abinader atribuyó parte del aumento de la demanda eléctrica a las altas temperaturas y a la expansión del uso de electrodomésticos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares citados por el mandatario, la proporción de viviendas con aire acondicionado pasó del 7,4 por ciento en 2017 al 20 por ciento en 2024.

an/am