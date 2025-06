Gobierno de Haití apuesta por las elecciones 15 de noviembre

Puerto Príncipe, 2 jun.- El gobierno de Haití sigue esperanzado con la celebración de un referendo constitucional y las elecciones generales previstas para 15 de noviembre del año en curso.

Alix Didier, primer ministro transitorio acompañado por miembros del Consejo Electoral Provisional, realizó una visita técnica al centro donde es almacenado el material electoral sensible y no sensible.

Según el diario digital Haití Libre, están disponibles más de 15 mil tabletas digitales para el registro de votantes, y nueve contenedores con documentos están listos para ser desplegados en las regiones, cada lote es cuidadosamente clasificado por departamento.

Muchos de esos útiles fueron adquiridos desde 2021, ejemplo de ello son, las urnas, cabinas de votación, lámparas, lápices de cera, tinta indeleble, entre otros.

Con este encuentro, el Estado reafirmó su compromiso con el restablecimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la garantía de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo.

El referendo constitucional estaba previsto en mayo, pero la seguridad sigue siendo precaria en Haití y tuvieron que suspenderlo.

Muchos sectores dudan que el Consejo Presidencial de Transición pueda derrocar el poder de las pandillas que ya controlan más del 85 por ciento de Puerto Príncipe.

of-am