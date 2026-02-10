Gobierno creará Instituto de Neurociencia en Salud Mental

Víctor Atallah, ministro de Salud, ofrece detalles del plan.

Santo Domingo, 9 feb (EFE).- El Gobierno anunció este lunes la creación del Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental que dispondrá de áreas clínicas, espacios de investigación y documentación sobre trastornos como la bipolaridad, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y otros vinculados a la salud mental.

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó un acto de presentación de los avances alcanzados por el Estado dominicano en salud mental a nivel nacional, enfocando los esfuerzos en acciones preventivas, fortalecimiento de la atención primaria, participación comunitaria e integración social.

En ese sentido, las autoridades destacaron que durante este 2026 se expande la línea de servicios de salud mental 811 que sustituirá el número tradicional 809-200-1400, que brinda atención gratuita y permanente, haciéndola de más fácil acceso para la población y se aumentará de 137 a 500 camas para atención de pacientes, precisó la Oficina de Prensa del Presidente.

Asimismo, se habilitarán unidades de desintoxicación de drogas.

Con esto, el Gobierno persigue que las personas que sufren de algún trastorno de salud mental puedan tener más años de vida, que disminuyan las muertes por traumas, que se aumente y se mejore la atención primaria, así como el dispendio de medicamentos.

El plan fue dado a conocer este lunes por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, quien realzó que esta gestión de Gobierno es la que ha destinado mayor cantidad de recursos para tratar la salud mental.

“Se va a trabajar intensamente y vamos a mostrar grandes logros”, señaló Atallah, al afirmar que se amplió el catálogo de medicamentos y se incrementará la cobertura brindada por los seguros para su adquisición.

Los siete programas que integran este plan buscan acercar la salud mental, dar apoyo emocional, orientar a la población joven, proporcionar cuidado, dar continuidad de tratamiento, mejorar la salud emocional y acompañar a la comunidad.

