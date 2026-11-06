Gobierno cancela licitación de kits habichuelas con dulce

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano dispuso la cancelación del proceso de licitación para adquirir los ingredientes destinados a la elaboración de kits de habichuelas con dulce, cuya distribución estaba prevista para familias de escasos recursos durante la Semana Santa de 2027.

La decisión se produce en medio de una revisión de las prioridades presupuestarias, ante las presiones económicas derivadas de la situación internacional.

REVISARÁN COSTOS Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA

El Gobierno evaluará la pertinencia de la iniciativa, sus costos y resultados, así como posibles alternativas para fortalecer el respaldo a la producción agropecuaria nacional y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

El procedimiento de compra, identificado con el número DASAC-CCGLPA-2026-0011, fue solicitado por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC).

COMPRAS DIRECTAS A PRODUCTORES NACIONALES

Entre los objetivos del proceso figuraba adquirir habichuelas directamente de productores nacionales, con el propósito de respaldar al sector agrícola y facilitar la comercialización de sus cosechas.

La iniciativa también contemplaba garantizar la preparación y distribución de los tradicionales kits de habichuelas con dulce durante el asueto de Semana Santa de 2027, como parte de una práctica de asistencia social dirigida a familias de bajos ingresos.

UN PROGRAMA DE LARGA TRADICIÓN

Este programa tiene décadas de implementación y formaba parte del plan anual de compras del antiguo Plan Social de la Presidencia.

La cancelación del procedimiento deja pendiente la evaluación de posibles mecanismos para mantener el apoyo a las familias vulnerables y a los productores agropecuarios, en función de las disponibilidades presupuestarias y las prioridades del Gobierno.

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