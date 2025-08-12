Gobierno busca posicionar RD en industria semiconductores

El presidente Luis Abinader recibe la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader recibió este martes la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis) durante un acto donde se dio a conocer la hoja de ruta destinada a posicionar a la República Dominicana como un referente en la manufactura y ensamblaje de semiconductores.

Fue presentada por Ian Steff, CEO de mySilicon Compass.

En el marco de la conmemoración del “Día Nacional de las Zonas Francas”, se destacó que la República Dominicana se consolida como un destino seguro, competitivo y confiable para el capital internacional. En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas alcanzó los USD 417.4 millones, registrando un crecimiento interanual del 21 %.

MINISTRO VICTOR BISONO DESTACA RETOS LOGISTICOS

Estos datos fueron dados a conocer por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, y la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Claudia Pellerano, durante el evento “Zonas Francas, Zonas de Oportunidades 2025”.

Bisonó destacó que a pesar de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y retos logísticos, el país sigue siendo destino atractivo para la inversión y citó el caso de Randy Carr, CEO de la empresa norteamericana World Emblem, que conoció del país al preguntar a la inteligencia artificial, y el pasado lunes 11 de agosto inició la construcción para instalarse en la Zona Franca Tamboril.

Aprovechó la ocasión para resaltar el éxito en el modelo de zonas francas dominicanas de las empresas: Eaton, Jabil, Medtronic, Hanes, Fresenius Kabi, entre otras, las cuales se destacan en las áreas de dispositivos médicos, textiles, productos agroindustriales y tecnología.

DIVERSIFICACION DE LAS ZONAS FRANCAS

De su lado, la presidenta de Adozona, destacó que en el último año ha habido una diversificación de las zonas francas, más allá del textil, con productos innovadores poco asociados a este importante sector de la economía, como catamaranes eléctricos, fusibles eléctricos, dispositivos de seguridad como alarmas y cerraduras electrónicas para puertas.

«Por cada empleo directo, se estima la creación de 2.3 empleos indirectos, lo que implica que el impacto total del sector alcanza cerca de 460,000 empleos a nivel nacional, evidenciando su incidencia estructural en el crecimiento económico, la inclusión productiva y la expansión del empleo”, dijo Pellerano.

Explicó que el sector de zonas francas ha sido un componente esencial en la transformación económica e industrial de la República Dominicana. Al cierre de 2024, este régimen representó el 3.1 % del PIB y generó más de 198,450 empleos directos formales, apuntó el ministro.

PANEL ZONAS FRANCAS

El evento incluyó el panel “¿Por qué República Dominicana?”, con la participación de líderes de empresas internacionales como Jim West, vicepresidente senior y director de operaciones de B. Braun; Juan Carlos Ibáñez, presidente de Garware Healthcare S.A.S.;Kelly Fleming, vicepresidenta de Desarrollo Corporativo Global de Steris AST y Randy Carr, CEO de World Emblem.

Estos líderes empresariales compartieron su experiencia sobre las razones por la cual han decidido instalarse en el país y expandirse desde aquí.

Acompañaron al Mandatario, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; de Energía y Minas, Joel Santos; los directores del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Liranzo; de ProDominicana, Biviana Riveiro; empresarios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país.

of-am