Gobierno anuncia renovación pabellón tenis de mesa para JCC

SANTO DOMINGO.- El pabellón de tenis de mesa ha logrado renovarse conforme a los requerimientos de los técnicos internacionales que recientemente pasaron revista a esa instalación.

Esa instalación, que acogerá el torneo de tenis de mesa de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, ha sido dotada de modernas luminarias, del tipo leds.

Los trabajos están concentrados principalmente en la adecuación de las áreas de servicios, climatización de oficinas y el VIP y mejoramiento de las áreas exteriores.

El ingeniero Wander Fulcar, responsable de los trabajos que se llevan a cabo en ese pabellón asegura que el mismo “está casi listo” para entrega.

“Estamos dando los toques finales”, añade Fulcar, mientras da instrucciones a obreros y técnicos que laboran en diferentes lugares del pabellón.

También se procederá a climatizar oficinas y salas de servicios y concluir con los servicios sanitarios.

Durante la reciente visita de inspección de técnicos internacionales, estos hicieron algunas observaciones, incluyendo el cambio de luminarias y las mismas fueron acogidas y se están haciendo las correcciones, que según el ingeniero, «son mínimas».

“Tenemos programado entregar esta instalación pronto”, sostuvo Fulcar, quien piensa que para el mes de marzo y a más tardar abril, esa instalación será entregada al comité organizador.

El pabellón de tenis de mesa fue construido en el año 2003, en ocasión de celebrarse en el país los XIV Juegos Panamericanos y forma parte del complejo Parque Mirador del Este.

En ese parque también están la cancha de tiro con arco, hockey sobre césped, fútbol, gimnasia, balonmano, halterofilia y tenis y se construye una nueva pista de patinaje.

Todas ellas servirán para competencias y entrenamientos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que han de celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

A estos juegos, que conmemoran el centenario de Centro Caribe Sports, se esperan asistan poco más de seis mil atletas que competirán en 40 deportes, 56 disciplinas y en 64 modalidades.

of-am