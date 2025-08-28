Gobierno anuncia construcción del Monorriel Santo Domingo

Proyección del monoriel de Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves la construcción del Monorriel de Santo Domingo, el cual formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD).

Esta obra, según el Gobierno, estará interconectada a la Línea 1 y 2 del Metro local y su construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).

Atravesará la autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero, generando una oferta de transporte público de alta capacidad y disponibilidad.

Su primera etapa comprende una extensión 10.5 Kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro.

En su segunda etapa, se extendería hacia Pintura, conectando la Línea 3 del Teleférico-

Y en una tercera hacia la autopista Duarte, conectando con la Línea 2C del Metro de los Alcarrizos.

En su primera etapa el proyecto servirá a una población de más de 1 millón de habitantes entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y atenderá una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido en su tramo más cargado, y 306,000 pasajeros al día.

La operación inicial contará con trenes de 4 vagones con capacidad de 562 pasajeros por combinación para una oferta de servicios de 22,480 pasajeros por hora por sentido, con un intervalo de 90 segundos entre trenes.

DISEÑADO PARA FUTURAS AMPLIACIONES

El sistema está diseñado para futuras ampliaciones en cantidad de trenes de seis (6) vagones, alcanzando capacidades hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, adaptado al crecimiento tendencial de la demanda de viajes de Santo Domingo Este.

La opción del Monorriel fue seleccionada debido al horro que representa una construcción elevada, en lugar del túnel minero que requerían los demás sistemas ferroviarios, ahorrando aproximadamente 35% del costo.

El proyecto busca beneficiar a los sectores de Los Frailes, Ensanche Isabelita, Los Mameyes, Los Tres Ojos, Ensanche Ozama, Alma Rosa, Maquiteria, Villa Duarte, Villa Francisca, San Lázaro, San Carlos, Ciudad Colonial, Villa Consuelo, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana, y el centro metropolitano de Santo Domingo, con los sectores de Naco, Esperilla, El Vergel y Evaristo Morales.