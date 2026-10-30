Gloria Trevi será reconocida Artista Oro en los HEAT 2026

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GUADALAJARA. – La cantante mexicana Gloria Trevi será una de las grandes protagonistas de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco 2026, donde recibirá el reconocimiento de Artista Oro, una distinción que celebra su trayectoria, influencia y aportes a la música latina.

La intérprete será homenajeada el próximo 5 de noviembre durante la gala que tendrá lugar en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, donde también ofrecerá una presentación musical ante artistas y representantes de la industria del entretenimiento.

Con más de 30 millones de discos vendidos y 7,000 millones de reproducciones, Trevi ha consolidado una carrera que trasciende generaciones. Entre sus logros destacan 55 conciertos agotados en el Auditorio Nacional de México y otras 14 presentaciones en la Arena Ciudad de México.

La artista, que actualmente desarrolla su carrera de manera independiente bajo su sello Great Talent Records, celebró en 2026 su Celebration Tour, con presentaciones en Latinoamérica, Centroamérica, España y Estados Unidos.

Además, prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para principios de 2027, mientras promociona sus canciones «Pompas de Jabón» e «Intensamente», esta última grabada junto a sus hijos, Ángel y Armando Gómez.

Más allá de los escenarios, la cantante también ha desarrollado iniciativas sociales mediante su Fundación Ana Dalai, con la que ha brindado apoyo a niños sin hogar en México y Estados Unidos.

La CEO de HEAT Latin Music Awards, Diana Montes, destacó que el reconocimiento celebra a una superestrella que ha construido su propia historia y continúa reinventándose dentro de la industria musical.

Los Premios HEAT al Estilo Jalisco se desarrollarán en el marco de una semana de actividades del 31 de octubre al 5 de noviembre, entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La ceremonia de premiación será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv.

dh/am