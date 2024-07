Germán dice ha sufrido ataques feroces e irracionales en gestión

Miriam Germán durante la exposición.

SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, dijo este martes que no han sido fáciles los cuatro años en que ha estado ocupando este cargo, durante los cuales ha recibido ataques desde dentro y fuera de la institución.

Al presentar las memorias de su gestión dijo que “estos han sido cuatro años que no han sido fáciles, con disimulados ataques y descalificaciones internas y en lo externo feroces e irracionales ataques donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta honestidad”.

LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

Manifestó que el inicio de esta gestión se dio en un momento institucional complejo, cargado de muchos cuestionamientos que proyectaban hacia afuera un órgano carente de legitimidad y con tachas éticas que tuvieron como resultado procesos todavía en curso.

“Es en ese escenario que me tocó el enorme cometido de reencauzar el órgano persecutor por el cauce de la legalidad y la transparencia, y de imprimir la huella del apego al debido proceso y a los derechos fundamentales”, explicó.

Además, dijo que durante su gestión intentó transformar una cultura enraizada, la cual generó mucha resistencia.

PRESIONES DE INTERESES INDIVIDALES

“La visión que tengo de la forma de conducir esta institución no es compartida por muchos y no está mal, pero lo que no me pude permitir fue claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada: mis principios se imponen ante todo”, dijo.

Germán Brito manifestó que su meta como procuradora fue impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que garantizara el debido proceso.

