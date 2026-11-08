Geanilda Vásquez vaticina continuidad del PRM en 2028

SANTO DOMINGO. – La dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Geanilda Vásquez, afirmó que esa organización continuará gobernando el país, al considerar que cuenta con un amplio respaldo popular, estructuras fortalecidas y capacidad para renovar sus liderazgos.

Vásquez señaló que el partido registró y verificó a 64, 000 personas en apenas tres días, cifra que, a su juicio, evidencia el interés de nuevos sectores en incorporarse a sus filas.

«La gente nos quiere, están locos por nosotros», expresó al destacar la identificación de la ciudadanía con la organización.

DEMOCRACIA INTERNA Y ASPIRACIONES PARA 2028

La dirigente también defendió la democracia interna y llamó a canalizar las diferencias entre los aspirantes presidenciales mediante los mecanismos institucionales, sin afectar la unidad partidaria.

Al referirse a las figuras con aspiraciones para 2028, manifestó su respaldo a la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, de quien destacó el trabajo organizativo y la presencia de sus equipos en las 32 provincias del país.

«Carolina le lleva la milla» en materia de organización, sostuvo Vásquez, quien también reconoció el liderazgo de otras figuras del partido, entre ellas el ministro de Turismo, David Collado.

Consideró que la participación de la militancia y el fortalecimiento de las estructuras serán determinantes para preservar la cohesión del PRM y garantizar su continuidad en el Gobierno.

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