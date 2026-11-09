Gazir establece récord Guinness con 200 batallas de freestyle

ESPAÑA.– El freestyler español Gazir estableció un récord Guinness World Records al completar 200 batallas de improvisación en 11 horas, 23 minutos y 14 segundos, durante el evento Red Bull Gazir Contra Todos, celebrado en Gijón.

El MC asturiano se enfrentó a 250 competidores en un desafío que exigía disputar 200 enfrentamientos y sufrir un máximo de diez derrotas. Finalmente, cerró la jornada con 197 victorias y solo tres caídas.

Gazir mantuvo una racha inicial de 115 triunfos, hasta que Babi logró vencerlo en la batalla 116. Posteriormente, Skone se impuso en la 145 y Bnet consiguió la tercera derrota en la 160. El rapero ganó los 40 duelos restantes.

La adjudicadora de Guinness World Records, Anouk de Timary, certificó oficialmente la hazaña, que estableció la marca de mayor cantidad de batallas de freestyle disputadas en 12 horas.

El reto, desarrollado sin réplicas y con enfrentamientos de poco más de tres minutos, requirió una preparación especializada. El equipo de Gazir incluyó profesionales de la preparación física, nutrición, entrenamiento vocal, foniatría y psicología.

Entre los participantes figuraron reconocidos exponentes del freestyle internacional, como Aczino, Valles-T, Mecha, McKlopedia, Piezas, Blon, Invert y Zasko.

«Ahora esto se convierte en Gazir Con Todos», expresó el artista tras completar el desafío.

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