Gazapos ortográficos, políticos y alucinaciones de un dialéctico (OPINION)  

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

El pasado domingo 24 abril del año en curso y a través de este medio ALMOMENTO.NET, salió publicado un artículo titulado: «Obispos RD embarazados de tinieblas», calzado con la firma del inefable neocomunista (me gusta esta nueva denominación) Miguel Espaillat Grullón, en donde arremete en contra de la Iglesia católica, promueve el aborto con las tres causales y aboga por una educación sexual en las escuelas.(Ver link): https://almomento.net/obispos-rd-embarazados-de-tinieblas-opinion/.

De igual manera y ya en epílogo del mismo, hace referencia a la propuesta hecha por el «presidente» de la República Popular de China Comunista, Xi Jinping, el cual propuso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «dejar atrás la Guerra Fría, fomentar el crecimiento económico, crear un nuevo plan de seguridad mundial para evitar nuevas guerras, promover la no ingerencia de otros países en sus asuntos internos de otras naciones y respetar la soberanía e integridad territorial de cada una y, finalmente, renunciar a la idea de tratar de alcanzar la seguridad propia a costa de los demás» (cierro cita). Invito a los lectores a fijar su atención a este último enunciado del citado párrafo indicado por escritor dialéctico.

Más adelante y basado en lo sugerido por Xi Jinping, el neocomunista Miguel Espaillat Grullón escribe lo siguiente en el párrafo 12 (cito): «Esta propuesta de paz daría lugar a la eliminación de la OTAN y al Pacto de Varsovia, por consecuencia, todos estos millones que se destinan a armamentos de guerras, serían destinado a la salud, educación, viviendas, carreteras y al campo para comprar las maquinarias agrícolas (tractores, rastras, recolectoras, camiones, construir presas, canales de riego etc.), con lo que aumentaremos exponelcialmente la producción de alimentos que erradicará las hambrunas que hay en la tierra. Solo le pido a Dios, que el Complejo Militar-Industrial no se oponga a la sabia y oportuna propuesta de Xi Jinping» (cierro cita).

En consecuencia, con lo anterior, voy a referirme a varios gazapos ortográficos, políticos y alucinaciones ideológicas en que incurrió el escritor, abogado, Ing. agrónomo, político, (él sufre un orgasmo mental cuando citan sus títulos) neocomunista y talibán de la palabra escrita Miguel Espaillat Grullón en el citado artículo publicado. Escrito esto, pasemos a señalar los mismos, los cuales evidencian ciertas carencias de todo tipo que germinan ya en la mente de este camaján socialista y oportunista.

Gazapos ortográficos:

Hay una locución latina que reza: «Errare humanum est, perseverare autem diabolicum»., la cual traducida literalmente significa: «cometer errores es humano, pero perseverar (por error) es diabólico». Justamente, es la conducta que siempre ha asumido Miguel Espaillat Grullón, en insistir por una ideología perversa, cruel y criminal. Pero, de igual manera, a través de sus escritos y cuando responde a críticas de los amables lectores por los comentarios que hacen al evaluar y califican sus artículos, este hace alarde de tener «demasiada capacidad intelectual» y por ende, lo que él plantea es dificil de entender, ya que los lectores, «no están a su mismo nivel cultural y dialéctico».

Obviamente, con esa actitud de cara a los leyentes, ha demostrado ser un individuo arrogante, altanero y presumido, que tuvo el tupé de reclamarle a la redacción de este diario, a través de una nota que se deslizó de manera involuntaria, que «no le pusieron debajo de su foto su título de Ing. agrónomo», como si tenerlo fuera suficiente para calificar de verdad absoluta todo lo que él escribe y ser infalible en lo que sostiene. En consecuencia, este simple bachiller (como él me llamó), le va a señalar los gazapos ortográficos en que incurrió en su artículo. Veamos:

1.-a) Párrafo 1. La palabra Iglesia se escribe con mayúscula en referencia a la institución eclesiástica, pero los adjetivos se escriben con minúsculas: Iglesia católica, apostólica y romana. Después de romana lleva una coma y, entre las palabras apostólica y romana, va la conjugación copulativa «y». El término «edicto de Milán» se escribe con mayúscula por ser un documento histórico de un hecho determinado: Edicto de Milán. Los títulos nobiliarios por normas ortográficas se escriben con letras minúsculas, aún sean con el nombre: «fue fundada por el emperador romano Constantino el Grande».

2.- a) En el párrafo #3 menciona al papa «Rodrigo de Borgia» y su nombre correcto es Rodrigo de Borja.

Párrafo #4. Aquí escribe sobre «la historia de las cruzas» y debe ser «las cruzadas». En torno a la palabra «exponencialmente», hasta donde tengo entendido, su uso es incorrecto y no aparece en el Diccionario de la Real Academia y establece, que se debe escribir «exponencial». También escribe: «Los Papas» cuando debe ser: Los papas, ya que los títulos religiosos se escriben con minúsculas. En el párrafo #7, escribe Nicolas sin acento y es Nicolás. En el párrafo #8 utiliza el término «ginecobstetra» pegado cuando debe ir separado: gineco-obstetra.

En el párrafo #11 escribió: «por proponer a las naciones unidas (ONU)» cuando lo correcto es a las «Naciones Unidas», ya que se refiere a un organismo político internacional establecido con nombre propio. Por último, en el párrafo #12 escribe: «que se destinan a armamentos de guerras, serían destinado y lo correcto es destinados en plural. También se refiere al «Complejo Militar-Industrial, como si fuera una entidad propia y no es así, ya que, esto no es más que un concepto expresado en un discurso de despedida en el 1961, por el presidente estadounidense Dwight David «Ike» Eisenhower Stover, por lo tanto, debió escribirla con minúscula: «Solo le pido a Dios, que el complejo militar-industrial no se…» Es obvio que al escritor «se le chispoteó la dialéctica y la ortografía».

Gazapos políticos

En la parte final de su artículo, el arribista neocomunista hace elogios inmerecidos al gobernante de la China Popular, al este hacer una propuesta utópica e hipócrita. No obstante ello, Miguel Espaillat Grullón, se desborda en elogios y hace causa común, supuestamente, por entender que de esa forma se acaban los conflictos entre las naciones. Pero, debo decirle a él, que hizo un gazapo desde un principio al llamar «presidente» al dictador chino Xi Jinping. Todos sabemos, que en los regímenes totalitarios e izquierdistas, al que menos se toma en cuenta es al pueblo y este nunca determina la elección de nadie. Allí se aplica lo que decida el partido en el poder y no hay resquicio para nadie más y eso, en política, se conoce como dictadura y quien ejerce así, es un dictador.

¿Qué es una dictadura?

Las dictaduras son modelos de gobiernos en los cuales todo el poder reside en un individuo o una élite y son regímenes de fuerza. Se distinguen por 10 características que son: 1) Gobierno de facto; 2) Ausencia de separación de poderes; 3) Concentración de poderes en una élite; 4) Arbitrariedad; 5) Suspensión del Estado de derecho. 6) Supresión de elecciones o manipulación de las mismas; 7) Control y censura de los medios de comunicación; 8) Ilegalización de partidos políticos; 9) Represión de la oposición y 10) Duración indeterminada del gobierno en el poder. Como podemos ver, la China Popular cumple exactamente con esas condiciones y, por lo tanto, es una dictadura y quien ejerce el poder bajo esas premisas no es un presidente, sino un dictador. ¿O acaso no es así Miguel Espaillat? ¿Por qué le llama «presidente» y no dictador?

Ya en el epílogo de su pueril artículo y en el párrafo#12, escribe esta perla de ingenuidad política (cito):»Esta propuesta de paz (refiriéndose a lo dicho por Xi Jinping a la ONU) daría lugar a la eliminación de la OTAN y al Pacto de Varsovia». (cierro cita) Le he dicho a los lectores, que a este manipulador de la palabra escrita hay que leerlo con atención, porque él desliza de manera sutil sus aviesas intenciones y encubre sus reales propósitos políticos a fin de manipular al lector. ¿Cómo se va a eliminar el Pacto de Varsovia si eso se disolvió ya 1 de julio de 1991, hace 31 años? ¿En verdad los leedores se creen que él no lo sabe? Es obvio que sí, pero la real intención de él y de las dictaduras totalitarias que defiende, es promover que se disuelva la OTAN para su beneficio de expansión mundial sin contrapeso alguno y crear el sueño de los marxistas: una sola patria grande bajo la bandera de la hoz y el martillo.

El caso más patético de esta propuesta, es la reciente invasión de Rusia a Ucrania, por el simple hecho de esta nación libre y soberana hacer uso del derecho que le asiste de aliarse con quien represente sus mejores intereses políticos. ¿Qué ha hecho la China Popular? Se ha coludido con la Rusia del Carnicero de San Petesburgo, a tal punto de que no utiliza la palabra «invasión» y cuando Vladimir Vladimirovich Putin Putina, se reunió con Xi Jinping en China, este último le pidió que no invadiera a Kiev en plenos Juegos Olímpicos de Invierno a celebrarse del 4 de febrero al 20, sino después, para no afectar a los mismos, como efectivamente ocurrió. Y ahora viene el apologista y sádico Miguel Espaillat Grullón hacer gala de la propuesta cínica, irreal, demagógica e hipócrita del dictador de China a la ONU, dizque «buscando la paz y la no ingerencia en asuntos de otros países».

Me parece que, estos artículos escritos por el fabulador y neocomunista radicado en el Bronx, son más propios para ser asimilado por idiotas o personas con rasgos profundos del síndrome de Down, y no para los lectores de este diario, que cada día nos demuestran que están conscientes de quién o quiénes representan el mayor peligro para la paz mundial hoy en día. Por esta razón, le sugiero al neocomunista Miguel Espaillat Grullón, que cuando escriba, sea más serio, creíble y respetuoso con los leyentes de este diario.

Al leer esta propuesta de Xi Jinping a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que tanta algarabía le ocasionó al camaján marxista Miguel Espaillat Grullón, me viene a la memoria la frase del clérigo y pacifista sudafricano Desmond Tutu, famoso por su lucha en contra del apartheid y Premio Nobel de la Paz en 1984, cuando dijo: «Si permaneces neutral en una situación de injusticia, entonces estás del lado del opresor».

